Signal continue de gagner du terrain parmi les utilisateurs en dépit d’être une application vétéran sur le marché, mais les nouvelles conditions de WhatsApp ont poussé de nombreux utilisateurs à se réfugier dans le service qui prétend être le plus sûr de l’écosystème mobile actuel. Et en tant que tel, il dispose d’options de sécurité et de confidentialité de base telles que la possibilité de bloquer les contacts.

Et déverrouillez-les, bien sûr. Alors ensuite, nous allons vous montrer, étape par étape, comment vous pouvez bloquer un contact dans Signal pour Android, afin que vous ne puissiez plus jamais nous contacter via l’application à moins que vous ne changiez le numéro pour un nouveau. Au cas où nous regrettions d’avoir fait cela, nous vous montrons également comment inverser et débloquer des contacts.

Comment bloquer un utilisateur dans Signal pour Android étape par étape

Peut-être s’agit-il d’un utilisateur qui nous contacte de manière persistante et sans notre consentement, ou peut-être de quelqu’un avec qui nous ne voulons plus avoir de contact pour une raison quelconque. Le fait est que les applications de messagerie incluent la possibilité de pouvoir bloquer un contact pour arrêter les conversations, et Signal inclut également cette option dans sa configuration.

Pour bloquer un contact, nous pouvons emprunter deux chemins. La première consistera à localiser le contact et à le bloquer de son fichier utilisateur Signal, bien que pour cela on puisse prendre deux façons, celle de le localiser avec la recherche ou celle d’utiliser une conversation active avec lui. La deuxième façon sera d’aller dans la boutique des utilisateurs bloqués de notre Signal et, à partir de là, de l’ajouter. Nous vous montrons les deux manières.

Première façon: bloquer un utilisateur de son fichier

Première étape, localiser votre jeton pour vous bloquer

Nous localisons le contactSoit par recherche, soit par une conversation active avec lui.

Cliquez sur votre avatar pour afficher votre fichier. Dans l’onglet cliquez sur l’option ‘Bloquer’. Signal nous demandera si nous sommes sûrs et nous cliquons à nouveau sur ‘Bloquer’.

Prêt, le contact sera déjà bloqué et il ne pourra pas nous contacter, ni nous ne le contacterons. Remarque: l’utilisateur ne saura pas qu’il est bloqué jusqu’à ce qu’il essaie de nous parler.

Deuxième méthode: ajouter un utilisateur au magasin de serrures

Étape 2: l’ajouter au fichier des utilisateurs bloqués Nous allons aux trois boutons verticaux dans la partie supérieure droite de Signal et allons à ‘Réglages ”. Une fois dans les paramètres, nous accédons à la section de ‘Confidentialité’. Dans la confidentialité, nous descendons jusqu’à ce que nous trouvions ‘Personnes bloquées et nous sommes d’accord. Une fois à l’intérieur, nous verrons une liste avec les utilisateurs que nous avons bloqués (s’il y en a) et une option plus élevée appelée ‘Ajouter une personne bloquée ». Nous le pressons. Le signal s’ouvre alors la liste de nos contacts (Le numéro de téléphone complet, bien que les contacts avec un compte Signal actif soient répertoriés en premier).

Nous sélectionnons le contact nous voulons bloquer (nous pouvons nous fier à la recherche ci-dessus) et cliquer sur son nom. Signal nous demandera alors si nous sommes sûrs et cliquera sur ‘Bloquer’.

Prêt, l’utilisateur sera déjà bloqué et ne pourra pas nous contacter, ni nous ne le contacterons.

Comment débloquer un utilisateur dans Signal pour Android étape par étape

Maintenant, nous allons vous montrer la méthode inverse. Nous allons débloquer un contact précédemment bloqué afin de pouvoir reprendre les conversations avec lui, maintenant ou dans le futur. Comme dans le cas du blocus, l’utilisateur ne saura pas qu’il est déverrouillé jusqu’à ce que vous essayiez de nous parler et de vérifier que l’application le permet.

Pour débloquer un contact, nous rencontrons à nouveau deux chemins possibles. La première façon est de savoir quel contact nous voulons débloquer, auquel cas nous n’aurons qu’à le rechercher dans la barre de recherche supérieure ou via une conversation active avec lui. La deuxième façon est d’aller dans l’entrepôt des utilisateurs bloqués et de le sortir de là. Nous vous montrons les deux étapes.

Première façon: débloquer quelqu’un grâce à une recherche

Étape 1: recherchez-le à partir d’une recherche ou d’une conversation active

Nous localisons le contactSoit par une recherche, soit par une conversation active avec lui.

Cliquez sur votre avatar pour afficher votre fichier. Dans l’onglet cliquez sur l’option ‘Déverouiller’. Signal nous demandera alors si nous sommes sûrs et nous cliquons à nouveau sur ‘Déverouiller’.

Prêt, l’utilisateur sera déjà déverrouillé et nous pourrons le recontacter quand nous le souhaitons.

Deuxième moyen: faire sortir quelqu’un de l’entrepôt verrouillé

Étape 2: supprimer un utilisateur du fichier bloqué Nous allons aux trois boutons verticaux dans la partie supérieure droite de Signal et entrons ‘Réglages ”. Une fois dans les paramètres, nous accédons à la section de ‘Confidentialité’. Dans la confidentialité, nous descendons jusqu’à ce que nous trouvions ‘Personnes bloquées et nous sommes d’accord. Une fois à l’intérieur, nous verrons une liste des utilisateurs que nous avons bloqués. Cliquez sur le nom de l’utilisateur déverouiller. Signal nous demandera alors si nous sommes sûrs et cliquera sur ‘Déverouiller’.

Prêt, l’utilisateur sera déjà déverrouillé et on pourra lui parler quand on veut.

