Au plus fort des trolls Twitter ou des publicités à lecture automatique, les courriels ennuyeux que nous recevons quotidiennement sont l’une des pires choses sur Internet. Si nous devions passer par les éléments les plus ennuyeux de notre interaction quotidienne avec le Web, ils seraient certainement tous là. Mais, bien que dans les deux premiers cas, nous n’ayons pas trop de solutions à portée de main, au moins il y a la possibilité de bloquer les e-mails indésirable dans Gmail. Et c’est exactement ce que nous allons vous apprendre ensuite.

En effet, pour toute personne qui tente de maintenir une politique d’ordre ou d’organisation dans sa boîte de réception, elle rencontrera les difficultés que représente ce barrage constant d’emails et de notifications, qui proviennent de pratiquement toutes les pages sur lesquelles nous sommes inscrits.

Par conséquent, si vous avez pris le temps de nettoyer votre boîte de réception dans Gmail, vous avez sûrement besoin de quelques astuces pour vous aider à bloquer ces e-mails ennuyeux. Heureusement, le client Google permet de bloquer facilement les e-mails provenant d’adresses qui ne nous intéressent pas. Et dont nous allons profiter.

Bloquer les e-mails dans Gmail

Comme nous l’avons déjà dit, nous regarderons ci-dessous pour analyser les différentes instructions étape par étape qui peuvent vous aider à vous débarrasser de ces spams, à la fois depuis votre navigateur et depuis un mobile.

Un détail que vous devez garder à l’esprit, dans tous les cas, est que certains clients de messagerie tiers qui permettent de bloquer les adresses e-mail ou de signaler le spam, sont absolument imprévisibles dans la pratique, alors effectuez toujours les procédures suivantes à partir du client Officiel de Gmail.

Bloquer les e-mails depuis le bureau

Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur le site officiel de Gmail Recherchez l’email de la personne, de l’entreprise ou de l’adresse aléatoire que vous souhaitez bloquer Ouvrez l’e-mail Cliquez sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit Sélectionnez Bloquer Indiquer Bloquer dans le message d’avertissement qui apparaîtra alors

À partir de là, tous les futurs e-mails provenant de l’adresse bloquée seront automatiquement marqués comme SPAM et n’atteindront pas votre boîte de réception.

Et comment les débloquer?

Maintenant, supposons que nous changeons d’avis avec le temps. Donc, nous pouvons être intéressés par la possibilité de défaire ce verrou que nous avons établi. Heureusement, ce tutoriel n’est pas compliqué non plus.

Ouvrez votre navigateur et allez sur le site officiel de Gmail Cliquez sur l’icône Paramètres puis sélectionnez Voir tous les paramètres Dans l’onglet Filtres, vérifiez les adresses bloquées Dans cette liste de règles que vous avez établie pour la boîte de réception, vous verrez les exceptions faites Rechercher le l’adresse que vous souhaitez ajouter à la liste blanche et cliquez sur le bouton Débloquer

Bloquer les e-mails de l’application mobile

Si vous ne pouvez pas accéder à l’application Web Gmail ou préférez quitter son application mobile, à la fois sur iOS et Android, vous serez toujours en mesure de développer le tutoriel en question. Bien entendu, n’oubliez pas les avertissements concernant les applications tierces. Vous ne devriez pas non plus leur faire confiance dans ce cas.

Ouvrez l’application Gmail sur votre téléphone Accédez à l’e-mail de l’expéditeur que vous souhaitez bloquer Cliquez sur les trois points verticaux adjacents à l’adresse de l’expéditeur Cliquez sur bloquer et, si vous le souhaitez, également sur SPAM

D’autre part, gardez à l’esprit qu’il n’est pas possible de débloquer des adresses e-mail via l’application mobile Gmail pour Android ou iOS. Dans ces circonstances, vous devrez annuler l’étape par étape depuis l’application Web.

Se désabonner des e-mails

Une autre solution possible, surtout si vous êtes gêné par les e-mails marketing envoyés en permanence par les entreprises, est de vous désinscrire de ces newsletters. Le moyen le plus efficace de le faire est directement à partir de l’e-mail de l’expéditeur. Vous trouverez un bouton de désabonnement qui apparaît caché en bas du message. Si vous cliquez dessus, vous pouvez configurer vos préférences de messagerie.

Une deuxième alternative serait la suivante:

Ouvrez l’application Web Gmail Rechercher un e-mail de l’expéditeur dont vous souhaitez vous désabonner À côté de l’adresse de l’expéditeur, vous pouvez voir une petite étiquette de désabonnement Cliquez dessus pour activer la désinscription

Une boîte de réception plus propre améliore la productivité

Dans les deux cas, une boîte de réception plus propre améliore la productivité. De cette façon, vous vous assurez de ne pas perdre de temps à éliminer les courriels après les courriels qui ne vous sont d’aucune utilité. Et vous pouvez vous concentrer sur ceux qui comptent vraiment. Si nous ajoutons à cela que ces astuces ne prennent que quelques minutes, alors il n’y a aucune excuse pour ne pas bloquer ou vous désabonner de ces e-mails qui ne vous conduisent qu’à perdre votre concentration et à tergiverser.

