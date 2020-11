Grâce à ce puissant réseau social, nous pouvons nous exprimer clairement, simplement et rapidement. Il s’est considérablement développé avec de nouvelles fonctions. Aujourd’hui nous allons voir comment changer de nom d’utilisateur sur Twitter à la fois à partir d’appareils mobiles et d’ordinateurs.

Comment changer le nom d’utilisateur Twitter à partir d’un ordinateur

Pour changer votre nom d’utilisateur Twitter à partir d’un navigateur Web, le processus est assez simple. Vous devrez simplement suivre les instructions que nous vous laissons ci-dessous.

La première chose que nous allons faire est d’entrer Twitter et ensuite nous devrons aller dans la barre latérale du site. Cliquez sur les points de suspension (c’est une icône ronde avec trois points) et de cette façon nous pourrons voir un menu déroulant avec plusieurs options. Celui qui nous intéresse est celui qui dit «Paramètres et confidentialité“Ensuite, il faudra cliquer sur”compte“Et puis dans”Nom d’utilisateur“. Pour changer le nom d’utilisateur sur Twitter, nous devrons simplement cliquer sur la zone de texte et écrire le nouveau nom que nous voulons. Twitter vous dira s’il est disponible pour vous.” Sinon, vous devrez chercher un nom d’utilisateur que vous pourrez utiliser. Une fois que vous avez le nom d’utilisateur, cliquez simplement sur “sauvegarder»Et vous aurez déjà changé votre nom d’utilisateur.

Modifier le nom d’utilisateur depuis les appareils mobiles

Dans le cas où vous souhaitez changer le nom d’utilisateur d’un appareil mobile. Le processus est assez similaire au précédent. C’est même la même chose sur les appareils Android ou iPhone.

La première chose que nous allons faire est d’ouvrir l’application Twitter et nous devrons cliquer sur notre photo de profil qui se trouve dans le coin supérieur gauche de l’écran.Une barre latérale s’ouvre avec plusieurs options. Celui qui nous intéresse est celui qui dit «Paramètres et confidentialité“. Après cela, nous devrons appuyer sur les trois points de suspension qui sont à l’intérieur d’un cercle. Ici, nous devrons entrer”compte“. Ensuite, nous allons simplement cliquer sur”Nom d’utilisateur“.Dans la section “Mettre à jour le nom d’utilisateur“Nous devrons cliquer sur le champ de texte qui dit”Nouveau»Et ajoutez le nom que nous voulons avoir désormais. Une fois que nous aurons terminé, nous devrons simplement appuyer sur “Terminé”.

De cette façon, nous pouvons profiter de notre nouveau nom d’utilisateur, le changement devrait être reflété immédiatement. Sinon, essayez de vider le cache de l’application et de la forcer à s’arrêter des options de configuration de votre appareil.

Partage-le avec tes amis!