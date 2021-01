Comment changer la devise affichée sur Google Maps en fonction de votre emplacement

Modifiez la devise en appliquant ces paramètres dans Google Maps afin que les prix mis à jour des produits ou services apparaissent.

Écrit par Willennys Martínez sur Google Maps

Google Maps C’est sûrement le service de navigation le plus populaire au monde qui offre un nombre incroyable de fonctions pour ceux qui ont besoin de connaître n’importe quel endroit.

Par conséquent, aujourd’hui, nous voulons vous parler de l’un des fonctions plus intéressantes et peu de connaissances sur ce service de navigation et sur la façon dont vous pouvez en tirer le meilleur parti lorsque vous en avez besoin.

Qu’est-ce que Google Maps?

Google Maps est un service de navigation développé par Google qui fournit à des millions d’utilisateurs la recherche exacte de n’importe quel emplacement, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.

Cependant, il est capable de fournir des informations sur les meilleurs itinéraires pour voyager en transports en commun, véhicules, vélos et même à pied, en déterminant la distance totale et le temps de trajet estimé.

Les meilleures astuces pour Google Maps

Principales fonctions de Google Maps

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Google Maps dispose de plusieurs fonctions très utiles qui peuvent faire la différence lorsque vous en avez besoin. Certaines d’entre elles sont:

Partagez votre position en temps réel Téléchargez les cartes pour les afficher hors ligne Vous rappelez l’endroit exact où vous avez garé votre véhicule Google Maps a un numéro qui identifie chaque endroit dans le monde En savoir plus sur différents endroits tels que les musées, les parcs, les restaurants, les magasins et plus.

C’est précisément de cette dernière fonction que nous voulons aujourd’hui vous parler, puisque Google Maps est capable de vous fournir des informations détaillées sur des milliers d’endroits à travers le monde et très peu de gens le savent.

Google Maps est lent? 6 façons d’accélérer

Avez-vous déjà été en voyage et besoin connaître le prix d’un article ou d’un service dans un magasin avant de visiter? Si cela t’arrivait, c’est parce que tu ne savais pas que Google Maps peut vous fournir ces informations.

Cela peut être très utile dans différentes situations où vous devez connaître le prix d’un hôtel, station service, restaurant ou d’une entreprise locale, dans la zone géographique que vous souhaitez visiter. Voici comment procéder.

Comment changer la devise affichée sur Google Maps en fonction de votre emplacement

Pour changer la devise que Google Maps affiche en fonction de l’emplacement géographique est très simple, il vous suffit de suivre quelques étapes.

La première chose à faire est de changer de région et c’est plus facile qu’il n’y paraît. Pour cela:

Connectez-vous à partir de votre ordinateur Mac ou PC et connectez-vous avec votre compte Google, accédez maintenant à “Google Maps”Ensuite aller à “Menu” sur l’icône hamburger sur le côté gauche de votre écran. “Paramètres de recherche> Paramètres de région et choisissez le pays de votre choix”. S’il n’apparaît pas au début, cliquez sur Voir plus pour accéder à la liste complète.

Sélectionnez la région dans laquelle vous souhaitez connaître la devise afin que Google Maps vous montrer les informations en cliquant sur la bulle à côté, puis appuyez sur le bouton “Sauvegarder” pour garder les changements.

Enfin, les changements de configuration devraient être activés et vous pourrez accéder au informations sur la devise dont vous avez besoin dans la région que vous avez sélectionné.

Gardez à l’esprit que ces Les modifications s’appliqueront également à l’application mobile Google Maps, vous pouvez donc également accéder à ces données à partir de votre téléphone.

Maintenant, chaque fois que tu as besoin d’en savoir valeur monétaire des stations-service, hôtels, restaurants, magasins et autres lieux commercial dans n’importe quelle région du monde, vous pouvez y accéder à partir de Google Maps sans complications majeures.

Image | Unsplash