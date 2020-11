Tous les utilisateurs de smartphone l’ont configuré en fonction de la langue qu’ils connaissent. Et c’est que l’établissement d’un langage commun entre l’appareil et la personne est essentiel pour son bon fonctionnement ainsi que sa prise en main rapide. Cela vaut également pour l’assistant vocal du terminal, ce qui est parfois très important pour que vous puissiez utiliser votre mobile en conduisant. Pour cette raison nous vous apprenons à changer la voix d’Android Auto en espagnol.

Android Auto “ ne parle pas bien ” en espagnol

Comme vous le savez, Google vous propose une application pour que vous puissiez utiliser votre téléphone dans le navigateur de votre voiture. Son nom est Android Auto et dans les versions les plus modernes, il est déjà intégré au système d’exploitation. Il est capable de vous donner toutes les informations qui transitent par votre mobile sans avoir à regarder l’écran et il lit même vos messages WhatsApp pour rester à jour.

Cependant, dans les dernières versions, l’assistant virtuel n’est pas capable de bien prononcer les mots et le fait avec un accent anglais. Cela peut être étrange, surtout si vous avez le téléphone en espagnol et c’est pourquoi nous allons vous aider à changer la voix d’Android Auto en espagnol.

Comment changer la voix d’Android Auto en espagnol

Changer la voix d’Android Auto en espagnol est une tâche très simple, bien que toutes les méthodes ne soient pas aussi efficaces. Pour cette raison, nous vous donnerons des astuces pour faire apparaître tous les messages dans le message que vous préférez. La première chose que vous devez vérifier est que la langue du terminal est celle que vous voulez, alors regardez Paramètres> Langue si les données sont correctes. Cela semble évident, mais l’espagnol n’est pas la seule voix que Google a en espagnol.

Autre L’astuce que vous pouvez essayer est d’ajouter la langue espagnole des États-Unis au système, quelque chose qui peut aider Android Auto à bien prononcer les mots. Mais il se peut aussi que vous deviez changer l’anglais, ce qui curieusement peut vous aider à résoudre le problème.

Et nous continuons avec les curiosités quand on parle de réparer la voix automatique d’Android. Et est-ce que lorsque tout échoue, vous n’avez qu’une seule chose à faire: désinstaller l’application Google. Oui, la même application qui vous recommande des actualités en fonction de votre intérêt et qui vous aide dans les recherches depuis votre mobile peut également être à l’origine de ce désordre.

Pour y parvenir vous n’avez qu’une seule option puisqu’il est inutile de la désactiver depuis le menu des applications installées sur votre smartphone. Ce que vous devez faire est d’aller sur le Google Play Store, recherchez l’application Google et cliquez sur le bouton de désinstallation pour la supprimer du téléphone.