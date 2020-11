Si vous utilisez le Assistant Google, vous risquez de vous lasser de sa voix. Mais jusqu’à présent, la seule chose que vous puissiez faire était de vous habituer à l’idée que c’était la seule voix disponible. Mais récemment, Google a ajouté de nouvelles voix à l’Assistant Google afin que vous puissiez choisir celle que vous préférez.

Ainsi, si vous utilisez l’Assistant Google sur votre iPhone, Android ou sur tout appareil Google ou tiers géré depuis Google Home, à partir de maintenant tu peux décide de la voix que tu auras l’assistant lorsque vous lui parlez.

Plus précisément, Google vous donne le choix entre une voix masculine et une voix féminine. Avec ce changement, vous déciderez de la voix que vous entendrez sur votre téléphone, tablette, écran ou smart TV, haut-parleurs, etc. De plus, vous pouvez l’appliquer à la fois si vous avez configuré la langue espagnole comme l’anglais, le français, l’allemand, l’italien et même plus de 30 langues.

Changer la voix de l’assistant sur Android

Il existe deux façons de modifier ou de choisir la voix que vous souhaitez entendre lorsque vous parlez à votre Assistant Google. Par votre propre voix ou depuis le menu d’options de l’application.

Dans le premier cas, nous demandons à l’Assistant quelque chose comme «Ok Google, ouvre les paramètres de l’Assistant». L’application Assistant Google s’ouvre. Il suffit de cliquer sur Assistant puis dans Voix de l’assistant. Vous devriez voir les deux options disponibles.

Vous pouvez également le faire en accédant à l’application Assistant Google. À partir de plateau, nous allons accéder à l’écran principal. Là, nous cliquons sur notre profil ou compte puis dans Assistant vocal, la dernière option que vous trouverez si vous faites glisser l’écran des options. Vous aurez le choix entre deux options, différenciées par des couleurs.

Changer la voix de l’assistant sur iPhone

Sur iPhone, le processus de choix de la voix de l’Assistant Google est pratiquement identique à Android. Vous devrez simplement ouvrir l’application puis ouvrez votre profil ou votre compte de l’utilisateur.

Parmi les options disponibles, vous trouverez celle qui nous intéresse, Assistant voix. Il vous suffit de décider quelle voix choisir entre les deux que Google vous propose, différenciées par les couleurs rouge et orange.

Changer la voix de l’assistant sur d’autres appareils

Si vous souhaitez modifier la voix de l’Assistant Google sur l’un de vos appareils compatibles avec l’Assistant, le moyen le plus pratique consiste à utiliser l’application officielle de contrôle des appareils Google, connue sous le nom de Google Home. C’est gratuit et vous le trouverez pour les deux iPhone comme pour Android.

Une fois installée, nous ouvrons l’application et accédons à votre profil ou compte utilisateur, représenté par une image en haut à droite de l’écran. Dans Paramètres de l’assistant nous devrons chercher l’option Assistant vocal.

La dernière étape, décidez quelle voix vous voulez entre les deux disponibles dans votre langue. Comme vous le verrez, les deux sont disponibles pour pratiquement tous appareils compatibles avec l’Assistant Google.