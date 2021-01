Écrit par Jacinto Araque dans d’autres systèmes d’exploitation

Aujourd’hui, nous allons vous apprendre comment vous pouvez changer le ciel de vos photos depuis la galerie Xiaomi, une fonction que la société chinoise a introduite à MIUI il y a longtemps et qui peut complètement changer l’esthétique des photographies dans lesquelles le ciel se lève, en lui donnant la touche que vous voulez lui donner à ce moment-là.

C’est une fonctionnalité très intéressante, qui utilise l’intelligence artificielle pour détecter le ciel dans vos photographies et le changer pour d’autres modèles. Pour ce que, Si vous avez une belle photo, mais avec un ciel plein de nuages, vous pouvez faire lever le soleil. Et le mieux, c’est que vous pouvez changer le ciel de vos photos depuis la Galerie de votre Xiaomi, sans avoir à installer aucune application ni aucun mod, alors allons-y!

Comment changer le ciel des photos depuis la galerie de votre mobile Xiaomi

Si vous avez pris la photo parfaite, mais que vous n’aimez pas la façon dont le ciel en sort, vous pouvez le résoudre d’une manière extrêmement simple depuis l’application Galerie de votre mobile Xiaomi. Attention, il est important de préciser que nous ne parlons pas de Google Photos, mais de la galerie native des terminaux Xiaomi avec MIUI.

Eh bien, pour apprendre à le faire, la première chose à faire est d’entrer dans l’application et de rechercher l’une de vos photos qui montre le ciel. Plus il y en a, mieux c’est. Si seulement une très petite partie de celui-ci est vue, le ciel ne changera pas, Au lieu de cela, un filtre sera appliqué à l’image entière. Et il s’agit précisément de changer radicalement le ciel, pas d’appliquer un filtre général.

Maintenant, pour accéder à ces modifications Xiaomi, il vous suffit de donner le bouton modifier la photo, et une fois que vous avez fait cela, allez dans la section Filtres. Lorsque vous l’avez fait, il vous suffit de vous rendre dans la zone qui dit “Sky”, où vous trouverez les types suivants:

AucunSoleilNuageuxArc-en-cielGlittertwilightSunset

Comme vous pouvez le voir, leur nom indique clairement ce que chacun fait, et en appuyant sur dans chaque mode, l’intensité de l’effet peut être ajustée. Si vous le prenez au minimum, le ciel sera tel qu’il est à l’origine sur la photo, tandis que si vous le prenez au maximum, le ciel sera complètement celui du filtre, et une petite couche de correction des couleurs sera appliquée au reste de la photo, de sorte que carré, dans la mesure du possible, avec le ciel filtrant.

Eh bien, ce n’est pas mal que la galerie Xiaomi vous emmène dans un ciel nuageux et le transforme en une journée claire. pic.twitter.com/R806LSR0D2 – Jacinto Araque (@jacin_am) 6 mai 2020

Nous vous recommandons | Les meilleures applications pour voir et reconnaître les étoiles

C’est l’une des fonctionnalités natives de MIUI que nous avons le plus aimé, car elle peut complètement changer l’apparence d’une photographie, et rendent également ce look, dans son intégralité, assez attrayant grâce à la correction des couleurs qui s’applique au reste de la photo, et tout cela sans utiliser d’applications tierces