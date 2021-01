De même que sur les mobiles et les tablettes, où chacun peut personnaliser son interface en téléchargeant un lanceur, Android TV vous permet également d’installer ces applications. Ils ne sont pas très populaires, mais il y a plus d’un bon exemple. Nous mettons en valeur nos coups de cœur.

Avoir Android sur le téléviseur permet aux applications mobiles et aux jeux de fonctionner sur un écran plus grand. Et si dit Android est Android TV l’utilisation de la télécommande est considérablement améliorée, également la compatibilité de toutes les applications. Même pour les lanceurs: il existe la possibilité de quitter l’interface par défaut, en la personnalisant avec un autre aspect et en l’utilisant. Voyons comment les installer et lesquels sont les plus recommandés.

Installez un nouveau lanceur pour le marquer par défaut

Android TV est toujours un Android même s’il est adapté à la télévision, il n’y a donc pas de moyen plus rapide de changer d’interface que faire l’installation d’un lanceur et choisir qu’il s’ouvre par défaut au lieu de celui qui vient par système. Bien que oui, ce n’est pas si simple sur tous les appareils avec Android TV.

Les étapes pour changer le lanceur sur Android TV sont les suivantes:

Installez un nouveau lanceur sur votre appareil. Par exemple, vous pouvez commencer avec ATV Launcher. Une fois ATV Launcher téléchargé, cliquez sur le bouton Démarrer de votre télécommande. Android TV devrait vous demander si vous souhaitez choisir le nouveau lanceur ATV ou l’interface que votre appareil apporte par défaut. Choisissez le nouveau lanceur et cochez l’option «Toujours». Vous aurez changé l’interface de votre Android TV.

C’est le plus courant, mais ce n’est pas toujours aussi simple: Il est probable que le fabricant de votre appareil ne permette pas d’appliquer un autre lanceur par défaut. Dans ce cas, vous pouvez essayer ce qui suit:

Allez dans les paramètres de votre Android TV et allez dans ‘Applications’. Cliquez sur «Voir toutes les applications» et faites défiler jusqu’à «Afficher les applications système». Recherchez ‘Android TV Home’, accédez à son menu et cliquez sur ‘Supprimer les actions par défaut». Cela élimine l’ouverture par défaut de l’interface système. Appuyez sur le bouton de démarrage et Android TV devrait vous montrer la boîte de dialogue pour ouvrir ATV Launcher ou l’application de démarrage d’Android TV.

Qu’est-ce que vous ne parvenez toujours pas à modifier le lanceur? Il est temps de s’impliquer dans un processus un peu plus compliqué et peut endommager votre Android TV: vous devez supprimer le lanceur par défaut du système. Pour ce faire, exécutez le processus suivant, toujours avoir préalablement installé l’un des lanceurs que nous recommandons:

Si vous ne l’avez pas déjà, téléchargez le gestionnaire de fichiers TV File Commander sur votre Android TV. Assurez-vous que votre Android TV et l’appareil sur lequel vous avez téléchargé les fichiers Apk sont connectés au même WiFi.

Ouvrez File Commander et cliquez sur «Transfert de fichiers vers PC». Cliquez sur le gros bouton ‘Power’ et saisissez l’URL dans le navigateur de l’appareil sur lequel vous avez téléchargé les Apks.

Accédez au dossier de téléchargement de votre Android TV (ou de tout autre, à votre choix) et télécharger les fichiers. Revenez au TV File Commander de votre Android TV, allez dans ‘Stockage interne’, allez dans le dossier où se trouvent les Apks et installez-les. Vous devrez accepter l’installation à partir de sources inconnues. Une fois que vous avez installé les fichiers, touchez supprimer le lanceur par défaut de votre Android TV. Allez dans ses paramètres, allez dans ‘Préférences de l’appareil’, allez dans ‘Information’ et cliquez à plusieurs reprises sur ‘Numéro de build’ jusqu’à ce que les options du développeur soient activées. Allez dans ‘Statut’ (dans ‘Information’) et notez l’adresse IP de votre Android TV.

Revenez en arrière avec la télécommande et entrez les nouvelles options pour les développeurs. Activez le ‘Débogage réseau’ et vous aurez tout prêt à vous connecter via ADB avec votre Android TV. Dans le cas où le ‘débogage USB’ n’apparaît pas actif: de cette façon, il est également activé sans fil. Installez l’application Remote ADB Shell sur votre mobile ou votre tablette et ouvrez-la. Saisissez l’adresse IP que vous avez notée, celle qui correspond à votre Android TV (ne touchez pas au port). N’oubliez pas que tous les appareils doivent être connectés au même WiFi.

Acceptez l’autorisation de débogage du réseau: elle apparaîtra sur l’écran de votre téléviseur. Maintenant, copiez ce code “pm uninstall –user 0 com.google.android.tvlauncher” (sans les guillemets) et collez-le dans Remote ADB Shell, sur mobile. Vous acceptez.

L’installation par défaut du lanceur Android TV aura été supprimée. Cela ne disparaît pas: il sera à nouveau actif si vous restaurez votre appareil. Une fois l’instruction ADB terminée, appuyez sur le bouton de démarrage de la télécommande de votre Android TV et vous verrez que le lanceur que vous avez installé se charge. Cela peut prendre quelques secondes. Si vous souhaitez revenir à l’interface par défaut de votre Android TV, relancez le processus de chargement ADB en entrant ce code: “cmd package install-existing com.google.android.tvlauncher”. Cela restaurera l’application supprimée.

Une fois que vous avez la possibilité de changer le lanceur sur Android TV, voyons quels sont les plus recommandés.

Lanceur de VTT

C’est une application quelque peu obsolète puisqu’elle n’a pas été mise à jour depuis 2018 (la version payante depuis 2019). Pourtant, c’est un bon remplacement pour l’interface d’origine si vous avez essentiellement besoin d’accéder aux applications que vous avez installées. De plus, ATV Launcher vous permet d’appliquer des widgets, il peut afficher les couvertures au début des applications compatibles, il permet un accès facile à toutes les applications Android installées (pas seulement celles spécifiques à Android TV) et il prend en charge les fonds d’écran.

ATV Launcher est disponible en deux versions: une gratuite et une payante (3,19 euros). Notre recommandation est d’essayer le payant: il est plus à jour et fonctionne beaucoup mieux. Dans le cas où vous n’êtes pas convaincu, vous pouvez toujours le retourner dans les deux heures suivant l’achat.

Lanceur de VTT

ATV Launcher Pro

Top lanceur TV 2

Conformément à l’application précédente, avec Top TV Launcher 2, il est possible adapter l’apparence de l’écran tout en conservant l’esthétique d’Android TV. Le lanceur vous permet de personnaliser la grille, de changer le fond d’écran, les cartes peuvent être conçues à partir de photos et d’icônes, et il prend également en charge les widgets.

Top TV Launcher 2 est une application payante (3,09 euros), bien qu’il existe une version d’essai permettant de vérifier que tout fonctionne correctement avant de payer.

Top TV Launcher 2 – Essai

Top lanceur TV 2

Lanceur Google TV

Si vous n’avez pas de Chromecast avec Google TV, vous pouvez installer son lanceur. C’est une interface qui devrait atteindre le reste d’Android TV, mais on ne la trouve pas encore par défaut dans chacun d’eux. Et vous pouvez l’anticiper: installez-le en suivant le tutoriel suivant.