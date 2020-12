Changer le mot de passe de notre réseau WiFi, celui généré avec le routeur que l’opérateur mobile qui nous donne le service nous place, est toujours un processus aussi recommandé que sain. Pas seulement parce que de cette façon, nous évitons que le mot de passe série soit indiqué dans un ordinateur portable étrangerMais parce que la modification des informations d’identification d’accès rend plus difficile pour les intrus de se faufiler dans notre connexion.

C’est pourquoi aujourd’hui nous allons vous raconter un processus simple, plus simple qu’il n’y paraît, pour changer la clé de votre réseau WiFi local, que ce soit celle que vous avez montée chez vous ou celle de votre bureau. C’est la même chose, ils fonctionnent tous de la même manière sauf pour les variations logiques, selon le modèle de routeur que nous avons connecté. Cependant, le processus est similaire dans tous et nous pouvons vous guider.

Accéder à notre routeur

Pour commencer, nous devons localiser l’adresse numérique de notre routeur, ce que nous pouvons vérifier à plusieurs endroits. Par exemple, vérifier la connexion WiFi de notre téléphone mobile car l’adresse du routeur est celle appelée “Porte d’acces”, Nous pouvons également effectuer ce processus sur notre ordinateur ou sur notre tablette. La porte d’accès est toujours visible et nous indique où tout est connecté. Et ce “où” est le routeur.

En fin de compte, nous pouvons recourir à la vérification physique du routeur lui-même car les routeurs ont une étiquette attachée à l’arrière avec plusieurs données importantes et l’une d’entre elles est son adresse. Ils l’appellent généralement simplement IP et le nombre le plus courant que nous trouverons est 192.168.0.1 bien que parfois cela puisse être 192.168.1.1. Nous copions ces données lorsque nous en avons besoin pour y accéder.

Une fois l’adresse d’accès au routeur localisée, il suffit d’aller dans un navigateur Internet, quel qu’il soit, et d’écrire cette adresse dans la barre du haut. Une fois entré, on appuie sur Entrée et c’est tout, le navigateur se rendra à la page d’accès de notre routeur, qui nous demandera un nom d’utilisateur et un mot de passe.

Ce nom d’utilisateur et mot de passe estIl vient également généralement sur l’étiquette à l’arrière du routeur, ou peut-être que notre opérateur nous l’a donné par écrit sur une carte lors de l’installation. Si aucun de ces deux cas ne se produit, peut-être que l’utilisateur est ADMIN et que le mot de passe est 00000, bien que nous devrons appeler notre opérateur pour ne pas faire mille tentatives jusqu’à ce que nous finissions par bloquer l’accès lui-même. Changer ce mot de passe est également un processus sain car, comme nous l’avons dit, l’installateur peut le savoir, ou il peut être écrit quelque part dans le bureau de l’opérateur. Rappelez-vous, hygiène et sécurité.

Une fois à l’intérieur du routeur, nous changeons le mot de passe WiFi

Nous avons déjà accédé à notre routeur via le nom d’utilisateur et le mot de passe corrects, une fois que son adresse a été localisée dans notre réseau. Première étape, terminée, maintenant ce que nous devons faire est de faire ce que nous sommes venus faire ici et ce n’est rien d’autre que de changer le mot de passe de notre réseau WiFi local. Ce processus est celui qui varie en fonction du routeur que nous avons connecté car les menus, même contenant pratiquement tous les mêmes, ils ont tendance à changer les noms de menu et ainsi de suite.

Ainsi, nous devrons naviguer dans les menus, en suivant plus ou moins notre intuition (en recherchant des termes tels que Réseau local, ou sans fil en priorité) jusqu’à atteindre une section de la configuration du routeur qui en parle “Nom de réseau “, qui peut également être appelé “SSID “. C’est le nom de notre réseau WiFI, celui auquel nous connectons nos ordinateurs, téléphones portables, consoles, etc.

Et à côté de ce nom, nous trouverons la section mot de passe. Si nous n’avons jamais changé le nom du réseau, il est également pratique de le personnaliser, afin qu’il soit plus facile de le localiser lorsque nous allons connecter un nouvel appareil. Ce n’est pas la même chose que nous appelons notre WiFi “CasaSamuel” pour qu’il reçoive un nom comme “MOVISTARUD4J”, qui sont généralement les noms génériques du même lorsque le routeur a encore la configuration d’usine. Si nous voulons changer le nom du WiFi, nous pouvons le faire là-bas.

Et que nous effectuions cette étape ou non, ce qui suit sera de changer le mot de passe WiFi. Ici, il est déjà recommandé d’utiliser des mots de passe forts, avec suffisamment de difficulté pour qu’il ne soit pas facile d’accéder à notre réseau. Il est conseillé de mélanger des mots dont nous pouvons nous souvenir avec des lettres, des chiffres et d’autres caractères complexes, tels que des pourcentages, des symboles monétaires, etc. Nous vous laissons ici l’accès à un guide pour créer des mots de passe sécurisés préparés par nos collègues de Xataka.

N’oubliez pas de noter ce nouveau mot de passe, puis nous en aurons besoin pour reconnecter tous nos appareils, parce que nous devrons les reconnecter pratiquement tous. Une fois le code d’accès modifié, les identifiants changent automatiquement et nos mobiles, ordinateurs, télévisions et autres appareils connectés seront laissés de côté. Vous devrez y aller un par un pour leur redonner accès. Mais en échange de ce petit désagrément, notre réseau WiFi sera désormais personnalisé et notre sécurité se sera améliorée.