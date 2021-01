Gmail, Outlook et Yahoo sont les trois principaux clients de messagerie que les gens du monde entier utilisent aujourd’hui. Au-delà de leurs différences, il est évident de dire qu’elles ont de nombreux aspects en commun. Parmi ceux-ci, nous pouvons mentionner, par exemple, certains éléments liés à la personnalisation de l’utilisateur. Par conséquent, cette fois, nous voulons vous montrer comment changer votre nom de courriel dans Gmail, Outlook ou Yahoo.

Fondamentalement, cet article sera utile pour les personnes qui souhaitent changer le nom de leur e-mail sur l’une de ces plates-formes. De même, il peut également être intéressant de penser à corriger certaines fautes d’orthographe qui peuvent apparaître dans le nom d’affichage de votre e-mail.

Et c’est que, bien que cela soit peu probable, on peut parfois rencontrer des personnes qui ont commis une faute d’orthographe dans leur nom lors de la rédaction de celui-ci lors de la création de l’adresse email. Si, pour une raison quelconque, vous ne voulez pas annuler ce compte et en créer un nouveau, cette petite astuce vous évitera des ennuis sans perdre beaucoup de temps.

Modifier le nom de votre e-mail pour l’afficher dans Gmail …

Dans le cas du client de messagerie Google, vous verrez deux noms différents. Le premier est le nom d’affichage, qui n’est visible que par les destinataires. Le second est le nom du compte d’origine. Bien qu’il ne soit pas possible d’apporter des modifications à l’adresse e-mail une fois créée, nous pourrons affecter le nom d’affichage, qui est en fait celui qui devrait nous intéresser le plus, en particulier dans les cas formels.

Connectez-vous à votre compte Gmail comme d’habitude Cliquez sur l’icône d’engrenage qui mène aux paramètres Sélectionnez le bouton Voir tous les paramètres Basculez vers l’onglet Comptes et importation Cliquez sur l’option Modifier les informations, qui se trouve dans la section Envoyer un e-mail comme Entrez le nom que vous souhaitez afficher Cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications

… Ou changez le nom du compte d’origine

Dans le second cas, vous pouvez changer le nom du compte Gmail d’origine, comme ceci:

Connectez-vous à votre compte Google Une fois la session commencée, cliquez sur la photo de votre profil Cliquez sur le bouton qui vous permet de gérer votre compte Google Allez dans la section Informations personnelles et cliquez sur votre nom Faites la modification que vous jugez nécessaire et enregistrez les modifications

Modifiez votre nom de messagerie dans Outlook

Pour changer le nom de votre e-mail dans Outlook, il vous suffit de faire ceci:

Connectez-vous à votre compte Outlook comme d’habitude Cliquez sur votre photo de profil Allez dans Mon profil Recherchez la section Modifier le nom Entrez le nouveau nom que vous souhaitez afficher dans Outlook Une fois les modifications effectuées, cliquez sur le bouton Enregistrer

Notez que ces étapes simples s’appliquent également aux comptes qui se terminent par @outlook comme @hotmail. Comme vous pouvez le voir, cela ne représente en aucun cas une grande difficulté.

Modifiez votre nom de messagerie dans Yahoo!

Connectez-vous à votre compte Yahoo! Comme d’habitude Cliquez sur l’icône d’engrenage Paramètres, puis accédez à la section Plus de paramètres, recherchez les boîtes aux lettres, sélectionnez le compte de messagerie dans la liste des boîtes aux lettres, entrez un nouveau nom dans la zone votre nom, puis cliquez sur sur le bouton Enregistrer

Comme dans Gmail et Outlook, dans Yahoo, vous pouvez également modifier le nom de votre e-mail en quelques secondes.

Conclusions

Bien entendu, à titre de recommandation, nous vous conseillons de ne pas modifier en permanence le nom de votre compte d’origine. Non seulement Google, Microsoft ou Yahoo pourraient penser qu’il s’agit d’un intrus et le bloquer, mais aussi beaucoup de vos contacts peuvent devenir confus et perdre la communication avec vous.

