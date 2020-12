L’App Store Android change selon les pays, et pas seulement la langue et la devise: certaines applications sont disponibles dans certains pays et pas dans d’autres. De cette façon, dans Google Play, seules les applications du pays de votre compte apparaissent, mais cela peut être modifié.

Depuis deux ans, Google Play vous permet de changer le pays de votre compte pour correspondre à l’endroit où vous vivez. Ce changement a de nombreuses limitations, bien qu’il soit utile si vous avez déménagé dans un autre pays et que vous souhaitez que les applications locales apparaissent sans avoir besoin d’astuces ou de correctifs temporaires.

Quand pouvez-vous changer de pays sur Google Play

Certaines applications et certains jeux sont d’abord lancés sur Google Play dans certains pays, de sorte que les personnes qui recherchent cette application dans le reste du monde n’apparaissent pas. Si vous cherchez à changer de pays Google Play pour télécharger une application disponible dans une autre région, cette méthode ne fonctionnera pas pour vous: c’est uniquement pour lorsque vous avez déménagé dans un autre pays. Essayez plutôt Aurora Store.

L’option de changement de pays sur Google Play est réservé lorsque vous déménagez dans un autre pays et il a des restrictions importantes pour éviter qu’il ne soit abusé: vous ne pouvez changer de pays qu’une fois par an et tant que vous avez un moyen de paiement associé au nouveau pays, comme un compte Paypal, une carte bancaire ou la possibilité d’utiliser la facture mobile pour effectuer des paiements.

Comment changer le pays de Google Play

La bonne nouvelle est que si vous vous qualifiez, le processus est assez simple. Tout d’abord, vous devrez appuyer sur le bouton ☰ dans la barre de recherche pour afficher le panneau latéral. Dans ce menu, entrez dans la section de compte. N’oubliez pas avant de passer au compte que vous souhaitez modifier, au cas où vous en auriez plusieurs configurés sur votre mobile.

Sur l’écran qui s’ouvre, vous verrez à quel pays votre compte Google Play est-il associé Et, si vous remplissez les conditions, une section s’affichera juste en dessous pour passer à la version Play Store de votre nouveau pays. Vous ne pouvez pas choisir lequel, Google Play le détecte automatiquement. Les conditions requises pour que cette section apparaisse sont les suivantes:

Que vous êtes dans un pays différent de votre compte, en fonction de votre adresse IP

Que vous n’avez pas changé le pays de Google Play au cours de la dernière année

Que vous ayez la possibilité d’utiliser un moyen de paiement pour ce pays (carte bancaire, Paypal, débiter le compte …)

Que votre compte ne fait pas partie d’une famille associée à un autre pays

Si tel est le cas, l’étape suivante est choisissez le nouveau mode de paiement cela correspond au nouveau pays. Selon la méthode choisie, l’étape suivante consistera à l’ajouter et à le vérifier, à l’inclure dans votre compte Google.

Ensuite, il vous suffit d’attendre. Selon Google, le processus de changement de pays de Google Play peut prendre entre 24 et 48 heures. Vous perdrez votre solde, même s’il sera «sauvegardé» dans votre compte, donc si plus tard (dans un an ou plus) vous revenez dans le pays précédent, votre solde devrait toujours y être.