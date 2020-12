Si votre microphone est trop bas ou à un volume trop élevé, il est possible changer le volume du microphone dans Windows 10. Nous pouvons augmenter ou diminuer le volume de celui-ci de manière assez simple et dans le prochain tutoriel, nous verrons étape par étape tout ce que nous aurons à faire pour y parvenir.

Comment augmenter ou diminuer le volume du microphone dans Windows 10

La meilleure façon de le faire est à partir de la même configuration de Windows 10, c’est la méthode la plus efficace et la plus simple pour pouvoir augmenter ou diminuer le volume du microphone sous Windows 10.

Pour cela, nous devrons cliquer sur “Démarrer” puis sur l’icône en forme d’engrenage qui se trouve à gauche de l’écran. Nous pouvons également appuyer sur “Windows + i” sur notre clavier.

Ce que cela fera est d’ouvrir les “Paramètres Windows”. Ensuite, nous devrons cliquer sur “Système” et dans la barre latérale, nous cliquerons sur “Son”. Maintenant, nous devrons faire défiler jusqu’à ce que nous trouvions la section «Entrée».

Nous pouvons voir une liste déroulante “Choisissez votre périphérique d’entrée”, ici nous devons sélectionner le périphérique que nous voulons configurer. Une fois que nous avons sélectionné l’appareil, nous allons simplement cliquer sur “Propriétés de l’appareil” situé juste en dessous.

Une fois que nous sommes dans “Propriétés de l’appareil”, nous devrons utiliser le curseur pour régler le niveau de volume du microphone.

Plus le volume est fort, plus le microphone captera la voix de plus loin. Cependant, il faut garder à l’esprit qu’en fonction du microphone en question, un volume trop élevé peut déformer la voix.

Si vous avez besoin d’aide pour vérifier à quel volume vous devriez l’avoir, appuyez simplement sur “Démarrer le test” et parlez normalement dans le microphone. De cette façon, vous pouvez avoir une idée si vous avez vraiment besoin d’augmenter son volume.

Lorsque vous pouvez le configurer comme vous le souhaitez, fermez simplement cette fenêtre et c’est tout. Les modifications seront enregistrées et vous pourrez en effet modifier le volume du microphone Windows 10.

N’oubliez pas que si vous avez un doute sur la manière d’augmenter ou de baisser le volume du microphone, vous pouvez le laisser dans la zone de commentaire que vous trouverez un peu ci-dessous.

