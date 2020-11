Apprenez à personnaliser votre Smart TV avec Android en mettant un économiseur d’écran: voici comment vous pouvez le faire.

Écrit par Christian Collado

Peut-être Android TV, vous n’avez pas hérité des capacités de personnalisation de la version mobile du système d’exploitation.

Mais cela ne signifie pas qu’il n’est pas possible de modifier l’apparence de l’interface, par exemple, changer l’économiseur d’écran Android TV.

Dans ce guide, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir avant d’essayer changer le fond d’écran ou l’écran de veille d’Android TV: s’il est possible de le faire et, si oui, quelles sont les étapes à suivre pour cela.

Qu’est-ce que l’économiseur d’écran Android TV?

Contrairement à ce que nous ferions sur un mobile ou une tablette Android, en un Android TV, au lieu de changer le fond d’écran, ce que nous allons vraiment modifier, c’est le économiseur d’écran.

Cet élément n’est rien d’autre que une image, une vidéo ou une présentation qui apparaît à l’écran à côté de l’heure et la météo lorsqu’aucun contenu n’est lu sur le téléviseur.

D’une manière générale, il est similaire à Écran d’accueil de Google Chromecast –L’ancien, pas le nouveau Chromecast de 2020 avec Google TV–.

Comment changer?

Par défaut, Android TV inclut un économiseur d’écran qui affiche images de différents types. Cependant, comme sous Android, il est possible changer d’économiseur d’écran, et il y a même la possibilité de télécharger et installer des économiseurs d’écran tiers via Google Play.

Un exemple est Dreamy, un économiseur d’écran qui montre les meilleures images d’Unsplash sur le téléviseur.

Une fois que vous avez téléchargé l’économiseur d’écran pour Android TV que vous souhaitez utiliser, voici les étapes à suivre pour le modifier:

Sur l’écran d’accueil d’Android TV, appuyez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit. Accédez à “Préférences de l’appareil / Économiseur d’écran”. Maintenant, choisissez l’économiseur d’écran que vous souhaitez utiliser.

C’est tout. Désormais, la prochaine fois que votre téléviseur sera en «veille» et ne lira aucun contenu, mais avec l’écran allumé, le téléviseur affichera les nouveaux écrans configurés automatiquement une fois le temps écoulé.

Le fond d’écran ou le fond d’écran d’Android TV peuvent-ils être modifiés?

Maintenant, que faire si vous voulez changer le fond d’écran d’Android TV? J’ai peur que, dans ce cas, j’ai de mauvaises nouvelles.

Le fond d’écran Android TV est dynamique et change automatiquement en fonction de la palette de couleurs du contenu ou de l’application sélectionné.

Pourtant, ne peut pas changer le fond d’écran Android TV, et la seule chose que vous pouvez faire si vous souhaitez personnaliser le téléviseur est mettre un économiseur d’écran sur votre Smart TV.