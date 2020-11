Changez votre mot de passe Disney Plus et augmentez votre sécurité sur la plateforme en quelques minutes.

Écrit par Hector Romero

Rassurez-vous, vous pouvez être sûr que vous n’êtes pas la seule personne qui a voulu changer le mot de passe Disney Plus et qui a échoué dans la tentative. Cependant, cette tâche est trop facile lorsque vous savez quoi faire. Pour cette même raison, nous expliquerons aujourd’hui comment changer ou récupérer le mot de passe sur Disney + étape par étape.

Comme cette plate-forme de streaming autorise plusieurs profils, il est normal qu’à un moment donné vous ayez voulu changez votre mot de passe chez Disney pour empêcher quelqu’un d’autre d’accéder à votre compte. En faisant cela, vous pouvez obtenir un suivi efficace sans aucune complication.

Savoir plus: Comment supprimer du contenu «Continuez à regarder» sur Disney +

Comment changer votre mot de passe Disney Plus

Connaissez-vous votre mot de passe Disney Plus et souhaitez-vous le modifier pour éviter les connexions indésirables? Suivez ensuite les étapes que vous verrez ci-dessous.

Connectez-vous à votre compte Disney Plus depuis votre smartphone ou votre PC. Si vous n’avez pas installé l’application, vous pouvez la télécharger à partir du bouton situé sous ces lignes.

Aller à votre icône de profil.Sélectionner compte au menu.Appuyez sur le bouton pour changer le mot de passe.Entrez votre mot de passe actuel et votre nouveau mot de passe dans les cases correspondantes, appuyez sur Enregistrer.

Une fois que vous l’avez ouvert et modifié votre mot de passe Disney Plus, toute personne utilisant le compte devra reconnectez-vous avec les nouvelles informations d’identification. Vous avez réalisé? C’est un processus assez simple.

Comment réinitialiser le mot de passe si vous l’avez oublié

Si vous avez oublié votre mot de passe Disney Plus et que vous souhaitez en créer un nouveau pour accéder à votre compte, voici ce que vous devez faire.

Entrez votre adresse e-mail sur la page de connexion à partir de l’application ou du site Web Disney Plus. continuer.Toucher J’ai oublié mon mot de passeVérifiez votre email enregistré, vous recevrez un code d’accès à six chiffres qui peut prendre jusqu’à 15 minutes pour arriver. N’oubliez pas de vérifier votre dossier de spam, mais s’il n’y est pas, sélectionnez Renvoyer pour renvoyer le code.Entrer le code de vérification six chiffres.Mettez un nouveau mot de passe.Choisir continuer.

Lorsque vous entrez le code et vérifiez vos informations d’identification Dinsey Plus, toutes les informations de connexion de votre compte seront mises à jour. Ça oui, vous devrez vous reconnecter sur tous les appareils sur lesquels vous avez utilisé votre compte Disney Plus. Cependant, cela vous permettra de retrouver le contrôle que vous aviez perdu pour une raison ou une autre.

Savoir plus: Comment regarder Disney Plus sur Android TV

Avez-vous le temps de chercher quelque chose de divertissant sur cette plateforme de streaming? Ensuite, jetez un œil aux 15 meilleurs films et séries Disney Plus que vous pouvez voir dans ce 2020. D’autre part, vous devriez également voir ce tutoriel qui explique comment télécharger des films et séries Disney + afin que vous puissiez les regarder sans avoir à être connecté à Internet . Faites tout ce qu’il faut pour tirer le meilleur parti de Disney Plus!