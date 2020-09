Mozilla Firefox est un navigateur Web open source et le troisième navigateur de bureau le plus populaire en 2020, après Chrome et Safari. Firefox est souvent utilisé par les utilisateurs Web soucieux de leur confidentialité, car il bloque automatiquement la plupart des cookies de suivi et autres cookies qui ne sont pas essentiels au fonctionnement de la page Web.

En 2014, Mozilla a introduit les comptes Firefox comme un moyen de se connecter à des sites Web et de synchroniser vos données de navigation, y compris les signets, l’historique, les onglets ouverts et les mots de passe, sur tous les appareils. Par conséquent, il est important de protéger le mot de passe de votre compte Firefox et de le modifier occasionnellement. N’oubliez pas d’utiliser un mot de passe fort et unique que personne ne peut deviner.

Ci-dessous, nous avons décrit les étapes à suivre pour modifier votre mot de passe Mozilla Firefox. Nous vous indiquons également comment réinitialiser votre compte Firefox si vous avez oublié votre mot de passe.

Comment changer votre mot de passe Mozilla Firefox

Cliquez sur votre avatar d’utilisateur qui se trouve en haut à droite du navigateur (Crédit image: Mozilla Firefox)

Choisissez Paramètres dans le menu déroulant (Crédit d’image: Mozilla Firefox)

Cliquez sur Paramètres du compte (Crédit image: Mozilla Firefox)

Trouvez la ligne Mot de passe et cliquez sur le bouton Modifier… à côté (Crédit image: Mozilla Firefox)

Entrez votre ancien mot de passe et votre nouveau mot de passe (Crédit image: Mozilla Firefox)

Pour modifier votre mot de passe Mozilla Firefox, assurez-vous d’abord que vous êtes connecté à votre navigateur. Cliquez sur l’image de votre avatar d’utilisateur, que vous trouverez en haut à droite de l’interface du navigateur. Un menu déroulant apparaîtra. Choisissez Paramètres puis Paramètres du compte pour ouvrir la page de votre compte Firefox.

Faites défiler vers le bas et recherchez l’entrée de mot de passe. Maintenant, cliquez sur le bouton à côté de Mot de passe nommé Changer…. Un formulaire vous sera présenté avec une entrée pour votre ancien mot de passe et deux entrées pour votre nouveau mot de passe. Vous devrez saisir votre nouveau mot de passe dans les deux champs pour le confirmer.

Enfin, cliquez sur Modifier. Votre mot de passe Mozilla Firefox a été mis à jour!

Comment réinitialiser votre mot de passe Mozilla Firefox

Cliquez sur Mot de passe oublié? sur la page de connexion de Firefox si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe (Crédit image: Mozilla Firefox)

Si vous avez du mal à vous connecter à votre compte Mozilla Firefox parce que vous avez oublié le mot de passe, vous pouvez suivre ces étapes pour définir un nouveau mot de passe. Lorsque vous cliquez sur Connexion, votre adresse e-mail vous est demandée. Saisissez l’adresse e-mail que vous avez enregistrée avec Firefox, puis cliquez sur Continuer.

Votre mot de passe vous sera maintenant demandé. Puisque vous l’avez oublié, cliquez sur Mot de passe oublié? au bas de la page. Vous serez invité à saisir à nouveau votre adresse e-mail. Faites-le et cliquez sur Récupérer le compte. Vous recevrez un e-mail de Firefox. Cliquez sur le lien dans l’e-mail intitulé Créer un nouveau mot de passe.

Ensuite, entrez un nouveau mot de passe dans les deux champs du formulaire. Les mots de passe doivent comporter au moins huit caractères. Cliquez sur Modifier le mot de passe et votre mot de passe Mozilla Firefox sera mis à jour. Vous pouvez maintenant utiliser le nouveau mot de passe pour vous connecter à votre compte Firefox sur n’importe quel appareil.