Il y a quelques jours à peine, nous vous avons montré comment changer votre nom d’utilisateur sur Twitter. C’est une procédure assez simple, et elle est intéressante étant donné que ce réseau social permet aux utilisateurs de changer le nom d’utilisateur de la version web et de l’application mobile. En fait, aucun service supplémentaire n’est requis. Cependant, beaucoup de nos lecteurs semblent vouloir aller un peu plus loin. Ils veulent savoir comment changer le nom d’utilisateur pour l’afficher dans Twitter, et non plus seulement le nom d’utilisateur lui-même.

Le fait est que si vous n’aimez pas votre nom de naissance, vous pouvez toujours changer la façon dont vous vous identifiez en ligne. Pour diverses raisons, après un certain temps, vous pouvez vous lasser de ce nom d’utilisateur et de ce nom d’utilisateur à afficher. Et puisque vous savez déjà comment personnaliser le premier, arrêtons-nous au second.

Ce qui est cool, c’est qu’il est facile de changer à la fois votre nom d’utilisateur et votre nom d’affichage sur Twitter, et il n’y a aucune limite au nombre de fois que vous pouvez les changer. Par conséquent, il est possible de jouer avec lui comme vous le souhaitez.

Différences entre le nom d’utilisateur et le nom d’affichage

Bien que beaucoup de gens ne le sachent pas, la vérité est que le nom d’utilisateur Twitter et le nom d’utilisateur d’affichage ne sont pas la même chose. Alors que le premier est le nom qui apparaît dans l’URL de votre profil et vous permet de vous connecter, de répondre à des tweets ou d’envoyer des messages à d’autres personnes, le second est le nom d’utilisateur qui apparaît sur votre page de profil, puis après tout, le nom par lequel beaucoup vous connaîtront.

Donc, si vous ne voulez pas changer votre nom d’utilisateur – celui qui suit le @ -, mais votre nom d’affichage, tout ce que vous avez à faire est de suivre les étapes que nous allons vous apprendre ensuite, car c’est assez simple.

Comment changer le nom d’affichage sur Twitter

Connectez-vous à votre compte Twitter depuis le site officiel du service ou depuis son application Cliquez sur l’icône de votre profil et saisissez-le Allez dans la section Modifier le profil, située en haut à droite de l’écran Choisissez Changer le nom à afficher sur Twitter Quand vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer pour conserver les modifications

Là, vous pouvez écrire le nom que vous voulez. Un point important à clarifier est que, contrairement à ce qui se passe avec le nom d’utilisateur, qui doit être unique et ne peut pas être répété, il peut être le même que n’importe qui d’autre. Vous pouvez même ajouter des emojis si vous pensez que cela est plus joli de cette façon.

Fondamentalement, nous pourrions dire que c’est ça. Vous pouvez modifier votre nom d’affichage Twitter autant de fois que vous le souhaitez. Bien sûr, gardez à l’esprit que vous pouvez confondre vos abonnés si vous changez trop.

Partage-le avec tes amis!