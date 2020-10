Que se passe-t-il si je change mon nom d’utilisateur sur Instagram? Nous vous disons tout ce que vous devez savoir.

Écrit par Willennys Martínez

Il nom d’utilisateur est un point pertinent quand il s’agit de créer un compte dans tous réseau social, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou TiktoK.

Cela vous aidera à avoir une certaine autorité devant le public, en particulier lorsque vous utilisez l’une de ces plates-formes pour les affaires.

Idéalement, le nom peut vous identifier aussi clairement que possible. Et même si l’on sait que parfois on se laisse emporter par la première chose qui vient à l’esprit, arriver même à mélanger des mots avec des nombres sans cohérence; le mieux que vous puissiez faire est, identifiez votre marque, fixez vos objectifs Oui rencontrez vos followers.

Si vous avez pris la décision de transformer vos réseaux et de leur donner un nouveau départ, vous commencerez probablement par Instagram.

Cette application depuis son lancement en 2010 a fait sensation en raison de sa fonctions multiplesPeut-être qu’à cette époque, nous étions un peu jeunes et pas du tout visionnaires, donc le nom que porte actuellement notre compte n’est pas celui indiqué.

Pour cette raison, nous allons cette fois vous montrer les étapes à suivre pour changer votre nom Instagram en quelqu’un d’autre et ce qui se passe après l’avoir changé.

Conditions requises pour changer votre nom Instagram

Dans Instagram Il existe deux types de noms identifiés comme “Nom” Oui “Nom d’utilisateur”.

Le premier fait référence au nom qui sera affiché n’importe où et a peu de restrictions, car il est possible de le changer ou donnez-lui n’importe quel surnom pour que vos amis puissent vous identifier rapidement.

Cependant, le plus important est le “Nom d’utilisateur”, celui qui vient accompagné d’un @ au début et grâce auquel vos amis peuvent vous localiser sur la plateforme.

Dans ce cas, vous devez être plus prudent et respecter la réglementation. Si tu veux changez votre nom d’utilisateur sur Instagram il est nécessaire de prendre en compte les exigences suivantes:

Utilisez le nom par lequel les gens vous connaissent (nom complet ou surnom professionnel) Vous pouvez au moins modifier le nom deux fois dans les 14 jours.Placer moins de 30 caractèresNe peut avoir que des lettres, des chiffres, des points et des traits de soulignement Évitez d’utiliser un langage inapproprié et les espaces.

Comment changer votre nom depuis l’application Instagram

Une fois que vous prenez en compte le exigences pour changer le nom sur Instagram, voici les étapes à suivre pour le faire à partir de téléphones mobiles, à la fois Android et ios.

Lancez l’appli Instagram depuis n’importe quel appareil mobile. Appuyez sur l’icône avec votre photo de profil En bas à droite.

Maintenant, appuyez sur le bouton “Editer le profil”Vous verrez plusieurs champs à remplir. Jouez là où il est dit “Nom d’utilisateur” et tapez le nouvel utilisateur, et enfin, appuyez sur le chèque bleu pour enregistrer les modifications. Vous devrez attendre quelques secondes pour que le système approuve le changement.

Il convient de noter que si le nouveau nom d’utilisateur enfreint la réglementation ou n’est pas disponible, un panneau rouge apparaîtra pour avertir que: “Le nom n’est pas disponible”.

Continuez à essayer et à essayer certaines combinaisons jusqu’à ce que vous trouviez la bonne.

Comment changer votre nom depuis un ordinateur

Instagram Il n’est pas seulement disponible pour les smartphones, mais vous pouvez également l’utiliser depuis votre ordinateur. Si vous n’avez pas votre appareil mobile à portée de main et que vous souhaitez changer le nom de quelqu’un d’autre sans attendre Par conséquent, procédez comme suit:

Se connecter à Instagram depuis votre ordinateur Cliquez sur le photo de profil dans la barre supérieure de l’écran, il affichera un menu avec trois options. Cliquer sur “Profil”.

Ensuite, cliquez sur le bouton “Editer le profil”.Placez le nouveau nom d’utilisateur dans le champ correspondant et cliquez sur “Envoyer”.

Que se passe-t-il après le changement de nom?

Au moment de la changer le nom d’utilisateur vous verrez les résultats immédiatement dans votre compte Instagram.

Le seul inconvénient est qu’une fois le changement approuvé, l’ancien utilisateur sera gratuit pour tout autre membre.

Si pour une raison quelconque vous souhaitez annuler les modifications et continuer à utiliser votre ancien nom, les chances que quelqu’un d’autre l’ait pris sont élevées.

D’autres choses qui se produisent lors du changement sont que le lien ou l’URL sera modifié. Par conséquent, si vous l’avez ajouté à un portail Web ou à une plateforme en ligne, vous devez le changer pour le nouveau, sinon, lancera une “ERREUR” à quiconque tente d’accéder à la page.

La bonne nouvelle est que vous continuerez à maintenir le même nombre d’abonnés; cependant, vous aurez besoin informer votre public du changement car cela peut être déroutant les premiers jours.

Puis-je récupérer mon ancien nom?

Nom Instagram

Quand on parle de “Nom Instagram” s’il est possible de le changer sans autant de restrictions. Étant un nom ou un surnom créé pour montrer à vos abonnés, il est possible de le changer autant de fois que vous le souhaitez, qu’il soit répété ou non.

Nom d’utilisateur Instagram

Pour sa part, quand on parle de “Nom d’utilisateur Instagram” c’est plus compliqué. Comme nous l’avons expliqué précédemment, une fois que le changement a été effectué deux fois, vous devez attendre au moins 14 jours pour en placer un autre.

Et si tu veux récupère ton ancien nom, la plateforme a mis en place un nouveau “blocage” sur le compte de l’utilisateur pendant quatorze jours pour empêcher un bot de voler votre ancien nom pendant la période de repos.

Instagram commencera à verrouiller les anciens noms d’utilisateur pendant 14 jours après la modification afin que l’ancien propriétaire puisse y revenir pendant la période de grâce. C’est la fin des robots d’acquisition de nom d’utilisateur 😀 pic.twitter.com/mAAgbDYny2 – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 20 mars 2019

Cette solution a été découverte par la spécialiste de l’ingénierie inverse, Jane Manchun Wong, qui assure par un communiqué sur Twitter que: «C’est la fin du nom d’utilisateur de capturer des robots».

Pourquoi Instagram ne me laisse-t-il pas changer mon nom?

L’une des raisons pour lesquelles le réseau social n’autorise pas le changement de nom est que non-respect des exigences mentionné précédemment. Nous vous recommandons de vérifier à nouveau les caractères, la limite minimale de mots et, bien sûr, que l’utilisateur est disponible.

Si vous essayez de placer votre ancien utilisateur après avoir dépassé les 14 jours du temps de repos, il est fort probable que quelqu'un d'autre l'ait pris. Par conséquent, la plate-forme ne vous laissera pas faire les changements et vous aurez perdu votre nom d'utilisateur pour toujours. Si vous continuez à tester avec différents utilisateurs et ça ne te laissera pas changer le nom, il est temps de redémarrer votre ordinateur et de réessayer plus tard.

