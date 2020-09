Le prochain jeu vidéo Refrain a été décrit comme « une évolution du jeu de tir de combat spatial », un titre qui reprendra les élégantes mécaniques de combat aérien extra-atmosphérique vues dans des titres comme Star Fox et Star Wars: X-Wing et les augmentera avec les deux « capacités hallucinantes » et une histoire sombre et atmosphérique. En supposant que Chorus soit à la hauteur du battage médiatique, il n’innovera pas seulement en termes de mécanique de jeu, mais créera également de nouvelles façons de raconter des histoires dans le genre des simulateurs spatiaux en dehors des cinématiques et des transmissions radio.

La conception moderne de la culture pop des Starfighters et des batailles spatiales doit plus aux images de Star Wars et de la Seconde Guerre mondiale qu’à la physique réelle des voyages dans l’espace. Les vaisseaux spatiaux ne s’inclineraient pas comme les avions, les armes à feu et les explosions ne feraient pas de bruit, et la plupart des vaisseaux spatiaux se battraient au-delà de la portée visuelle (les fans de science-fiction à la recherche d’une représentation plus précise de la façon dont les futurs vaisseaux spatiaux se battront devraient définitivement consulter l’Expanse. Séries télévisées).

En relation: Quatre jeux avec musique et rythme comme mécanisme de jeu de base

Les jeux vidéo de simulation spatiale comme Elite: Dangerous et No Man’s Sky s’en tiennent généralement à la représentation stylisée de la «Seconde Guerre mondiale mais dans l’espace» des batailles spatiales parce que les joueurs sont plus familiers avec elle, mais aussi parce qu’elle conduit à un gameplay plus rapide et plus facile à ramasser (contrairement aux simulateurs spatiaux plus précis tels que Kerbal Space Program, qui obligent les joueurs à tracer des trajectoires orbitales et à être frugaux avec leur propulseur). En utilisant les images de la bande-annonce, Chorus conservera ces éléments de jeu de base du genre de tir de combat spatial, tout en donnant une nouvelle tournure audit genre de la manière suivante:

De toute évidence, le récit principal de Chorus sera une histoire de copain, centrée sur la relation entre Nara, une sectatrice devenue rebelle, et Forsaken, son Starfighter sensible. Tout comme la relation entre le pilote Jack Cooper et le BT-7274 Mech dans Titanfall 2, les développeurs de Chorus créeront la croissance du personnage dans l’histoire de leur jeu en explorant le lien entre une femme et son véhicule personnifié. La quête mécanique des joueurs pour débloquer de nouveaux équipements et capacités sera parallèle à la quête narrative de Nara et Forsaken pour renforcer leurs compétences de travail d’équipe, résister aux forces du Grand Prophète et transcender les différences entre la conscience organique et synthétique pour créer un véritable lien .

L’univers de Star Wars est un endroit vaste et impressionnant, ce qui permet aux fans et aux téléspectateurs d’ignorer facilement à quel point cela peut être dangereux et sombre. Des empires maléfiques se déchaînent à travers la galaxie avec des super-armes détruisant la planète tous les quelques siècles, et le conflit idéologique entre Jedi et Sith semble voué à ne jamais être résolu.

De l’apparence des choses, Chorus prend place dans un décor aussi déchiré par la guerre que Star Wars ou Homeworld, mais sans esthétique visuelle apaisante pour mettre les joueurs à l’aise. Les images de l’espace extra-atmosphérique montrées dans les images représentent un cosmos sombre, gothique et même horrible dans ses motifs, ses scènes baignées de lumière rouge sang provenant d’étoiles mourantes, de géantes rouges et d’éclairage de secours.

En relation: Comment le Big Bad de Star Wars KOTOR II pourrait être la force elle-même

Comme les détenteurs de la Force de Star Wars, le personnage principal Nara possède de formidables pouvoirs psychiques, mais elle n’appartient pas à un ordre de mystiques vertueux. C’est plutôt une fugitive d’un culte de conquête de galaxies connu sous le nom de Cercle, dirigé par un Grand Prophète au son inquiétant. Sa guerre de résistance contre ce culte de la galaxie est un demi-combat pour la liberté d’autrui et un demi-procès de rédemption pour son ancienne complicité avec les actions de son ancienne faction.

La plupart des cartes dans les jeux de simulation spatiale sont principalement composées d’un grand espace avec quelques petits obstacles que les joueurs peuvent parcourir et contourner dans leurs chasseurs d’étoiles. En revanche, les images de gameplay de Chorus mettent fortement l’accent sur les manœuvres dangereuses dans des espaces exigus, dans ce qui semble être un hommage à Death Star Trench Run et à d’autres scènes emblématiques de Star Wars. Les protagonistes de Chorus sont montrés en train de se faufiler autour d’astéroïdes et à travers les salles exiguës des stations spatiales. L’équipement à débloquer et les capacités spéciales vus dans les images de Chorus – téléportation, perception extrasensorielle et télékinésie – semblent principalement se résoudre à augmenter la mobilité d’un joueur et à améliorer ses chances de survivre au gant d’obstacles qu’il doit parcourir.

De nombreuses questions restent sans réponse sur l’intrigue de Chorus et sur la forme finale qu’elle prendra. Si le Cercle antagoniste est un culte religieux, alors qu’est-ce qu’ils adorent? Comment Nara est-elle tombée dans le cercle et quelle série d’événements l’a incitée à rompre. Est-ce que Forsaken, l’IA au sein du Starfighter, a également une motivation pour résister au Cercle? Sinon, en acquerront-ils un au cours de l’histoire du jeu? Les réponses à ces questions et la manière dont elles sont révélées dans le jeu détermineront si Refrain peut être à la hauteur de son objectif autoproclamé de faire évoluer «l’esprit des tireurs spatiaux classiques».

Suivant: Star Wars: Squadrons sera-t-il comme X-Wing Alliance?