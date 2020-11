L’un des changements les plus importants dans iOS 14 a été les widgets. Cette nouveauté a mis sur l’écran des utilisateurs de la pomme mordue des affiches numériques qui aident à connaître les informations dont vous avez le plus besoin sans avoir à ouvrir aucune application. Cependant, lorsqu’il s’agit d’en ouvrir plusieurs, vous avez peut-être pensé à consacrer un seul écran à cette fonction. Mais pour vous épargner cela, nous vous expliquons comment combiner plusieurs widgets dans iOS 14.

Voici comment les widgets iOS 14 sont combinés

Utiliser une application sans l’ouvrir est quelque chose qu’Apple a recherché dans cette dernière version du système d’exploitation pour smartphones. D’une part, vous avez les clips d’application, qui sont conçus pour que vous n’ayez pas à installer d’application mais à y accéder à partir du Web. L’autre option est d’utiliser les widgets dont nous vous avons parlé à un moment donné et que, si vous êtes un utilisateur du système d’exploitation de la pomme mordue, vous les avez déjà essayés.

Aujourd’hui, nous devons nous concentrer sur les secondes, qui ont beaucoup à dire, même au-delà de ce qu’elles montrent. Et c’est que ces affiches ont une fonction supplémentaire qui vous aidera à les contrôler toutes depuis le même endroit ou espace, ce qui est encore plus important. Et, si vous ne le saviez toujours pas, vous pouvez regrouper les widgets en un seul.

Cette fonction est très simple d’utilisation et il vous suffira de faire glisser ces affiches pour le faire. Et c’est aussi simple que cela: la première chose à faire est de sélectionner un widget et de le faire glisser sur un autre. Automatiquement les deux auront un groupe qui sera limité à l’espace correspondant à la destination. La décision vous appartient de le placer dans le plus grand ou le plus petit, en fonction de l’esthétique que vous souhaitez donner à votre page iPhone ou de l’importance des informations que vous allez demander.

Une fois rejoint, vous aurez une nouvelle option dans l’espace widget. Cela consiste à faire glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour naviguer parmi les différentes options que vous avez collectées. Le nombre de points que vous avez sur le côté droit indiquera le nombre de widgets que vous avez regroupés.

Mission: économiser de l’espace

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la raison de la combinaison a une mission claire et ce n’est autre que d’économiser de l’espace sur votre page iPhone. De cette façon, vous obtenez qu’une page n’est pas saturée de toutes les informations que vous avez devant vous et vous laissez de la place pour les groupes d’applications ou d’applications que vous avez perdus à l’écran. Ici, la décision vous appartient.