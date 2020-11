Alexa, l’assistante personnelle d’Amazon, est une réalité dans les téléviseurs intelligents. Il est présent dans Samsung et ses modèles basés sur Tizen. Nous pouvons également trouver dans webOS, le système d’exploitation mobile pour les téléviseurs LG et bien sûr, dans les téléviseurs basés sur Android TV.

Dans cet article, et puisque notre thème tourne autour d’Android, nous verrons comment configurer Alexa sur un téléviseur basé sur le système d’exploitation de Google et pour l’exemple, nous allons utiliser un modèle Sony, une marque qui est déjà compatible avec l’assistant personnel d’Amazon. Un processus qui nécessite quelques étapes préalables pour configurer notre téléviseur pour pouvoir ultérieurement interagir avec lui par des commandes verbales.

Premiers pas pour utiliser Alexa sur Android TV

Avec ce système, grâce à Alexa sur notre Android TV et la possibilité d’utiliser la commande vocale, nous pouvons interagir comme si nous utilisions l’application Alexa sur le smartphone (peu importe si c’est iOS ou Android).

Nous allons suivre le processus étape par étape et le premier et le plus nécessaire est de vérifier si nous avons téléchargé et installé sur le téléviseur l’application Alexa. Dans ce cas, il s’agit d’Alexa pour Bravia TV, puisqu’il s’agit d’un téléviseur Sony. On peut le trouver dans la liste des applications installées sur notre smart TV.

Une fois téléchargé, cliquez sur le widget à l’écran pour y accéder et parcourez le processus de configuration étape par étape. La première étape et obligatoire consiste à accepter les conditions d’utilisation. Quand on accepte, la télévision demander que nous nous inscrivions avec un compte Google, qui peut être celui utilisé sur le téléviseur ou un autre.

Une fois inscrit, il est temps de donner un nom au téléviseur et l’application nous offre différentes alternatives. Gardez à l’esprit que c’est ainsi que nous allons parler de «TV» lorsque nous parlons à Alexa. Dans ce cas, j’ai opté pour “Tele” à sécher pour le rendre plus accessible.

Configurer Alexa depuis un mobile

Nous en avons fini avec la télé et maintenant il faut prendre notre smartphone dans lequel nous devons installer l’application Alexa, indépendamment de l’utilisation d’iOS sur Android.

Enregistré avec le compte Amazon que nous utilisons normalement maintenant, nous devons ajouter la routine (compétence), dans ce cas de Sony Bravia. Le plus pratique est d’utiliser l’outil de recherche de compétences sur le panneau de gauche.

Dans la zone supérieure de l’écran, nous verrons un moteur de recherche pour trouver la compétence que nous recherchons et une fois localisée, nous devons cliquer dessus puis sur “Autoriser son utilisation”. À ce stade, il est important de noter que la télévision et le mobile doivent être connectés au même réseau Wi-Fi et sur la même bande, 2,4 ou 5 Ghz.

Pendant le processus, l’application nous demandera si nous voulons associer le téléviseur au compte existant, auquel nous répondons en cliquant sur “Oui, associer un compte existant” (C’est le nôtre d’Amazon) et ensuite nous saisissons les données pour les valider.

Nous n’avons rien à faire, eh bien c’est Alexa qui se charge de trouver l’appareil connecté, qui apparaîtra avec le nom que nous avons donné, dans ce cas “télé”.

À ce stade, nous n’avons que lier avec le téléviseur les appareils avec lesquels nous voulons le contrôler par commandes vocales. Pour les tests j’ai choisi d’ajouter l’Amazon Echo Dot, l’Echo Spot et quelques casques compatibles.

De cette façon, nous pouvons utiliser les commandes vocales pour contrôler le téléviseur et exécutez différentes actions. Dites simplement «Alexa allume le téléviseur» ou «Alexa change de chaîne» (juste deux exemples) pour commencer à oublier la télécommande.

