Peut-être qu’à un moment donné, vous avez eu peur lorsque vous avez vu une application désinstallée sur votre mobile par accident. Ce n’est pas une étape irréversible, mais cela peut causer des maux de tête on peut éviter de suivre juste quelques étapes, du moins en ce qui concerne iOS.

Quelques étapes qui permettent d’établir une sorte de verrou sur l’iPhone, l’iPad ou l’iPod Touch afin que les applications ne puissent pas être désinstallées et de la même manière et si on le souhaite, ni les installer depuis l’App Store, au moins jusqu’à ce que nous révoquions la commande . Ongle fonction très utile surtout lorsque les enfants sont impliqués.

Pas sans notre permission

C’est une protection supplémentaire offerte par le système d’exploitation que l’on retrouve à la fois dans l’iPhone et l’iPad. Une méthode qui via les paramètres système il ne permet pas d’activer ou de désactiver l’installation d’applications sur iOS et de définir un mot de passe pour le rendre possible.

Qu’il y ait des enfants impliqués, ou en cas d’éventuelle erreur de notre part, ce que nous devrons faire pour activer cette protection est d’entrer “Réglages” système et recherchez la section “Utiliser le temps” puis, à l’intérieur, cliquez sur “Restrictions”.

À ce moment-là et une fois à l’intérieur “Restrictions”, nous devons vérifier que la case correspondante est activée (si vous n’avez jamais utilisé les restrictions avant vous devez cliquer sur “Activer” pour les activer).

De toutes les sections, nous regardons celle intitulée “Achats iTunes et App Store” et nous cliquons dessus pour entrer, de sorte qu’une nouvelle fenêtre s’ouvre avec les options que nous recherchons:

Installer des applications

Désinstaller des applications

Achats dans l’application

Dans chacun d’eux, nous verrons comment l’option est proposée par défaut “Permettre”. Si nous voulons avoir un contrôle total sur les applications qui sont installées ou désinstallées, ainsi que sur les achats intégrés effectués, nous devrons définir la valeur dans “Ne pas permettre”.

En outre, nous avons un point de protection supplémentaire Et c’est qu’à la fin, nous pouvons cocher l’option “Exiger un mot de passe”, de sorte que bien qu’elle soit établie comme autorisée, chaque fois qu’une application va être éliminée ou installée, l’appareil nous demandera le mot de passe défini.

Maintenant, si par exemple, nous marquons “Ne pas autoriser” dans “Supprimer les applications”, nous voyons comment la seule chose que nous pouvons faire est de les amener à la “Bibliothèque d’applications”, mais ne les supprimez jamais complètement de l’appareil. Et si nous voulons installer une application, nous verrons comment l’icône de l’App Store a disparu.

Partager Comment configurer iOS 14 pour empêcher les applications d’être désinstallées ou installées de manière indésirable