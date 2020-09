Dans Windows, nous avons Cortana comme assistant virtuel. Cependant, il est possible configurer l’Assistant Google dans Windows 10. Bien que nous devions vous avertir que ce n’est pas exactement une tâche facile, cela demande donc beaucoup de patience.

Par conséquent, nous verrons comment configurer Google Assistant sur un PC Windows 10 et sur un Chromebook. Nous allons le faire d’une manière un peu élaborée, mais pour l’instant, c’est le seul moyen d’activer cet assistant dans le système d’exploitation Microsoft.

L’Assistant Google peut être très utile, même pour appeler nos contacts. Nous pouvons en tirer beaucoup en l’avant dans Windows. Nous verrons un guide étape par étape afin que vous puissiez activer Google Assistant dans le système d’exploitation Microsoft.

Comment le configurer dans Windows 10

La première chose à faire est d’activer le « Activité vocale et audio”Pour le compte Google. Nous allons le faire en suivant ces étapes. Sur votre appareil mobile, vous devrez accéder à « Paramètres« Ou »Réglage». Après cela, nous devrons aller à « Google« Et » Gérez votre compte Google « . Maintenant, en haut, vous devrez cliquer sur »Données et personnalisation« .Dans « Contrôles d’activité« vous chercherez »Activité Web et applications« . Vous devrez cocher la case »Inclure les enregistrements audio”Pour activer les paramètres.

Comment configurer l’Assistant Google dans Windows 10

Pour installer Google Assistant dans Windows 10, nous devrons télécharger et installer Python pour Windows. Une fois téléchargé et installé, nous devrons continuer à suivre ces étapes:

Ouvrez l’Explorateur Windows et créez un nouveau dossier sur le disque C. Appelons-le « Assistant Google« Ensuite, nous allons dans Chrome et entrons dans Google Cloud Platform où nous devons créer un nouveau projet. Au cas où il vous demanderait de vous connecter, vous pouvez utiliser vos données Gmail. Une fois le projet créé, vous pouvez voir son ID juste en dessous du nom que vous avez décidé de lui donner. Nous allons noter cet identifiant car nous en aurons besoin plus tard lors de l’utilisation de l’Assistant Google sur PC. Nous choisissons « Créer« Et suivez les instructions qui apparaîtront à l’écran. Maintenant, nous devrons ouvrir l’API Google Assistant dans Chrome et choisir »Activer”Pour qu’il soit activé pour pouvoir l’utiliser. Après cela, nous allons sélectionner « Créer des identifiants».

L’écran affichera « Ajoutez des informations d’identification à votre projetVous devrez répondre à quelques questions très basiques:

Quelle API utilisez-vous? D’où allez-vous appeler l’API? À quelles données accédera-t-elle?

Les réponses à ces questions sont assez simples. Dans le premier cas, nous répondons à « Google Assistant API », dans le second à l’interface utilisateur « Windows » et dans le troisième aux données utilisateur.

Après avoir envoyé la réponse, cliquez sur « De quelles informations ai-je besoin? »Il va maintenant falloir cliquer sur « Configurer l’écran de consentement« Et nous devrons changer le type d’application en interne. Nous entrons le nom du projet créé et pressons »sauvegarder« Ce que nous devrons faire maintenant, c’est aller Créer des identifiants> Aidez-moi à choisir. Suivez les instructions. Dans le quatrième du nom, vous devrez écrire « Identifiants WGA« Et puis choisissez »Créer un ID client OAuth« . Ensuite, nous téléchargeons les informations d’identification et cliquons sur »PrêtNous allons devoir télécharger le fichier JSON en cliquant sur la flèche pointant vers le bas. Enregistrez ce fichier dans le dossier que vous avez créé sur le disque C au début de ce guide.

Appuyez sur les touches « Windows + R« Pour ouvrir le »Courir« Où nous allons écrire » cmd « et lui donner » Entrée « pour entrer dans l’invite de commande. Dans cette fenêtre, nous devrons copier et coller la commande suivante:

py -m pip installer google-assistant-sdk[samples]

Vous devrez attendre la fin de l’installation. Une fois que c’est fait, nous copions et collons ce qui suit:

py -m pip install –upgrade google-auth-oauthlib[tool]

Trouvez le dossier Assistant Google que nous avons créé précédemment et nous devons copier le nom du fichier JSON. Ensuite, nous allons entrer la commande que vous verrez ci-dessous. Là où il est dit « Nom de fichier », vous devez mettre le nom du JSON.

google-oauthlib-tool –client-secrets C: GoogleAssistant filename

Après l’étape précédente, nous allons ajouter cette commande:

–scope https://www.googleapis.com/auth/assistant-sdk-prototype –save –headless

Lorsque la commande précédente aura fini de s’exécuter, nous pourrons visualiser une URL commençant par https: // cette adresse est celle que nous allons copier. Nous ouvrons le navigateur et collons l’adresse que nous avons copiée précédemment. Ici, nous allons nous connecter avec les mêmes informations d’identification que précédemment. Il nous demandera des autorisations, ce que nous devons accorder. Maintenant, nous allons voir un grand nombre de lettres et de chiffres que nous devons copier. Nous retournons à la fenêtre d’invite de commande où nous devons coller ce que nous avons copié précédemment. Ce serait le code d’autorisation.

De cette façon, nous avons déjà l’Assistant Google dans Windows 10. Comme vous pouvez le voir, il est un peu complexe d’installer Google Assistant sur un ordinateur Windows. Cependant, cela fonctionne à merveille et peut être extrêmement utile.

