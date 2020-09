Soyons honnêtes. Les haut-parleurs Sonos peuvent être coûteux, en particulier lorsqu’il s’agit d’une configuration multi-pièces. Avec les haut-parleurs Sonos One au prix d’environ 200 $ chacun, il serait juste de dire qu’une configuration multi-pièces est trop riche pour le sang de la plupart des gens. Et s’il y avait une option plus rentable pour configurer l’audio multi-pièces? Entrez dans les haut-parleurs Amazon Echo. En combinaison avec l’application Amazon Alexa, la configuration de l’audio multi-pièces peut être réalisée à un prix abordable. Laisse nous te montrer comment.

Comment configurer l’audio multi-pièces avec Amazon Echo

Dans votre application Alexa, appuyez sur Dispositifs dans le coin inférieur droit de votre écran.

Appuyez sur le + icône dans le coin supérieur droit de l’écran.

Appuyez sur Configurer la musique multi-pièces dans le menu contextuel

Sélectionnez le haut-parleurs vous souhaitez ajouter au groupe.

Sélectionner un nom de groupe ou saisissez un nom personnalisé.

Robinet sauver.

Quoi de mieux qu’un excellent haut-parleur Alexa mais deux?! Désormais, lorsque vous nettoyez la maison le week-end ou que vous organisez une fête, vous pouvez écouter vos morceaux préférés sur n’importe quel groupe de haut-parleurs que vous souhaitez moins cher!

Nos meilleurs choix d’équipement

Événement principal

Amazon Echo (3e génération)

L’enceinte intelligente classique au look épuré.

Avoir un haut-parleur, c’est bien, mais deux ou trois, c’est deux fois (trois fois?) Plus agréable, avec la possibilité de regrouper plus d’un haut-parleur pour un son multi-pièces.

À 75 $, Amazon Echo est une option solide pour les familles qui cherchent à se familiariser avec l’espace des haut-parleurs intelligents. Il a un son plus puissant que l’Echo Dot compact tout en étant moins cher et moins voyant que l’Echo Show et l’Echo Plus. Si vous recherchez quelque chose de simple avec beaucoup de potentiel pendant que vous déterminez si l’écosystème Alexa est fait pour vous, l’Echo régulier est votre meilleur pari.

Contenu premium pour votre groupe d’enceintes Echo

Amazon Music Unlimited

(Amazon Music Unlimited)

Grand catalogue de musique à bon prix

Amazon Music Unlimited propose plus de 40 millions de chansons, des exclusivités spéciales et des listes de lecture et des stations personnalisées. C’est déjà abordable, mais les membres d’Amazon Prime peuvent même obtenir de l’argent.

