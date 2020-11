Le fonctionnement du corps humain est si complexe que même après des études infinies, nous ne savons pas si tous les mortels voient les couleurs de la même manière. Le bleu d’une personne peut être le vert d’une autre, car nous associons les couleurs que nous voyons aux noms appris et peut-être que notre perception est complètement différente de celle de nos êtres les plus proches.

Cependant, il existe différentes anomalies de la vision parfaitement identifiées, et éventuellement le daltonisme est le plus répandu ou, à tout le moins, le plus populaire. Achromatisme, dichromatisme ou trichromatisme. Différents types, variantes, pour un même problème, pour un trouble qui consiste en la difficulté à distinguer les couleurs les unes des autres. Et les téléphones Android ont de l’aide pour ceux qui en souffrent.

Vous devez vous rendre dans les options de développement du téléphone

Nous sommes habitués à pouvoir ajuster les écrans mobiles à différents niveaux de luminosité, et à modifier la température de couleur ou la saturation dans certains modèles qui intègrent cette fonction. Mais Android porte dans ses tripes une fonction encore plus avancée et cela a à voir avec simulation des espaces colorimétriques pour les troubles liés au daltonisme.

Bien sûr, malheureusement, ces simulations de couleurs sont caché dans les options du développeur et ils ne sont pas visibles de tous. Mais nous pouvons les faire exister et sans affecter le fonctionnement du téléphone du tout. Quelques étapes simples et l’écran mobile commencera à travailler en faveur du daltonien. Aussi simple que cela.

Nous activerons les options de développement Android, un processus qui n’endommage pas le téléphone et peut être inversé

Pour activer ces modes de couleur, nous devrons d’abord afficher les options du développeur Android. Nous y parviendrons en accédant aux paramètres du téléphone (généralement à propos du téléphone), puis en accédant à la section dédiée aux informations du logiciel du même et en appuyant sur sept fois le nombre de build. Dans certaines marques, comme Xiaomi, il est activé en appuyant sept fois sur la version MIUI.

Une fois que cela est fait, notre mobile devrait nous montrer un message indiquant que les options de développement sont actives. Nous allons simplement revenir en arrière à partir de ce menu et nous devons trouver une nouvelle section, auparavant masquée, dont le nom est Options de développement. Il en reste beaucoup moins.

Navigation dans les options de développement

Les espaces colorimétriques simulés dans les options de développement Android: Deutéranomalie, Protanomalie et Tritanomalie

Nous entrons dans les options de développement et cherchons la section “Conversion accélérée par le matériel “ou” Rendu accéléré par le matériel “. Nous le reconnaîtrons car la première option est “Forcer le rendu GPU”. Une fois la section localisée, nous n’aurons plus qu’à passer à la dernière option, dont le nom est “Simuler l’espace colorimétrique “ et dépliez-le.

Une simple touche nous offrira plusieurs options pour que le téléphone modifie la façon dont il représente les couleurs à l’écran. Nous aurons l’option «Aucun» pour désactiver les modifications, l’option «Monochrome» pour que le téléphone passe complètement en niveaux de gris, puis trois options pour les daltoniens.

Les modes de couleur pour la deutéranomalie, la protanomalie et la tritanomalie

Nous pouvons choisir entre la configuration de l’écran pour les utilisateurs avec deutéranomalie (incapacité à distinguer le vert), avec protanomalie (incapacité à distinguer le rouge) ou avec tritanomalie (incapacité à distinguer le bleu). Il nous suffira d’activer certaines des options, celle correspondant à notre déficience visuelle, et le téléphone s’adaptera pour que tous ses éléments soient parfaitement distinguables. Nous ne parlons pas seulement des menus mais de tout le contenu.

Et chaque fois que nous voudrons désactiver ce mode, nous n’aurons plus qu’à retourner dans la même section des Options du développeur pour sélectionner l’option “Aucun”, et le téléphone reviendra pour représenter les couleurs sans modifications. Rappelez-vous que ce mode est réversible, qu’il n’affecte pas le fonctionnement du téléphone ou de l’écran et que ne nécessite pas de redémarrage. Vous savez donc déjà comment modifier la représentation des couleurs sous Android.