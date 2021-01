L’une des possibilités offertes par une enceinte connectée est de servir de centre de contrôle domotique en plus d’être l’objet pour établir différentes routines et scénarios … et cela sans oublier qu’il s’agit d’un appareil utilisé pour écouter de la musique. Et dans le cas des haut-parleurs Apple, du HomePod et du HomePod Mini, voyons comment automatiser certaines actions afin qu’ils soient activés automatiquement à l’aide du mobile.

Il s’agit d’utiliser un appareil avec iOS, dans ce cas la version d’iOS 14, afin que le haut-parleur Apple, l’un des deux, effectue certaines des actions disponibles, quand nous arrivons ou quittons la maison. Et soyez prudent, car c’est un processus accessible et très simple.

Actions automatiques en partant ou en arrivant à la maison

Nous allons avoir besoin d’un appareil iOS et d’un haut-parleur Apple, soit un HomePod ou un HomePod Mini. Nous n’aurons qu’à effectuer une série d’étapes et le premier est d’accéder à l’application “Accueil” qui est préchargé sur iOS. Il va sans dire que nous devons avoir les appareils associés à notre compte.

Dans l’application “Accueil” il faut chercher le ou les haut-parleurs que l’on va utiliser pour créer la scène, dans ce cas, il s’agit d’un ensemble de deux haut-parleurs HomePod Mini renommés en bureau. Ne vous inquiétez pas, des haut-parleurs individuels et groupés peuvent être utilisés.

En appuyant longuement, on accède aux réglages au sein du haut-parleur et là il faut faire défiler vers le bas à la recherche de l’icône avec la roue dentée qui nous offre l’accès au “Réglage” De l’appareil. Nous regardons la section “Automatisations”.

Parmi les trois options, cliquez sur “Ajouter une automatisation” et nous verrons qu’un nouvel écran s’affiche avec quatre options:

«À votre arrivée» «À votre départ» «À une heure de la journée» «Lors du contrôle d’un accessoire»

Nous allons utiliser celui qui correspond le mieux à nos intérêts et pour le test, j’ai utilisé celui qui utilise notre emplacement pour activer ou désactiver une fonction à mon arrivée ou à mon départ.

Lorsque vous cliquez sur lorsque vous rentrez chez vous, nous verrons que l’option permet l’activation quand quelqu’un rentre à la maison (utile si nous avons plusieurs utilisateurs avec la possibilité de contrôler les accessoires) ou seulement lorsque la première personne arrive à la maison. A ces paramètres on ajoute ceux du lieu, c’est la clé du bon fonctionnement et celui de l’heure, au cas où on voudrait que l’action se déroule uniquement dans un créneau horaire.

Si tout est déjà configuré, cliquez sur suivant et nous verrons comment nous pouvons établir différentes actions allant de l’activation d’un accessoire connecté ou du démarrage de la lecture audio (c’est l’action que j’utilise).

Nous pouvons choisir l’appareil qui sera activé à l’arrivée (ou au départ), ou l’audio qui sera lu, repris ou mis en pause. C’est une question de choisissez l’action qui correspond le mieux à nos intérêts.

S’il s’agit d’audio, nous pouvons choisir de choisir le bibliothèque stockée localement ou utiliser du contenu en streaming et nous pouvons également régler le volume ainsi que la possibilité de désactiver après un certain temps.

Des actions similaires à celles que nous allons mener nous établissons que le départ de la maison est celui qui active l’action et dans ce cas, j’ai établi qu’il interrompt l’audio en cours de lecture.

Actions que nous pouvons supprimer ou modifier à tout moment si nous cliquons sur “Modifier” dans les automatisations.

