La vitesse de connexion Internet dont nous disposons dépendra, directement, du taux que nous avons contracté. C’est aussi simple que cela car, en fin de compte, nous parlons d’un service, et c’est le fournisseur qui a la responsabilité contractuelle de respecter la rapidité qu’il nous a offerte. Cependant, nous devons être très prudents avec ce problème, car certains fournisseurs peuvent offrir un haut débit, mais ce n’est pas entièrement garanti. Par exemple, dans les connexions par fibre optique, il est normal d’offrir un minimum garanti de 80% de la vitesse maximale.

Le service que nous avons contracté et la qualité de celui-ci, déterminera la base de notre vitesse de connexion Internet, Bien que cela puisse être affecté, plus tard, par d’autres aspects importants, parmi lesquels nous pouvons souligner:

Le routeur et le matériel que nous utilisons. Si nous nous connectons par câble ou Wi-Fi, et dans ce dernier cas, la norme utilisée, la distance et les obstacles. Les réglages peuvent également influencer la vitesse maximale. Le degré de saturation de notre connexion. Le statut des serveurs auxquels nous nous connectons.

Par exemple, nous pouvons avoir une connexion fibre 1 Gbps, mais si nous nous connectons via un câble de 100 Mbps Nous le sous-utiliserons pour une erreur aussi grave que facile à résoudre. Par contre, si nous avons une connexion parfaite mais que nous nous connectons à des serveurs saturés et ayant une latence élevée, notre expérience sera terrible, même si évidemment la faute ne sera pas la vitesse de notre connexion Internet.

En fin de compte, la vitesse de connexion Internet et d’autres aspects importants, tels que la latence, ne dépendra pas uniquement de notre matériel et de notre fournisseur, Ils seront également affectés par d’autres éléments extérieurs contre lesquels nous ne pourrons rien faire, malheureusement.

Comment connaître la vitesse de ma connexion Internet?

Il existe de nombreuses façons de le faire, mais avec cet article, nous voulons toucher tous les utilisateurs, même ceux qui ont moins de connaissances, nous allons donc partager avec vous l’un des moyens les plus simples, les plus rapides et les plus fiables pour découvrir la vitesse de connexion Internet dont nous disposons, ainsi que la latence.

Le test de vitesse de connexion Internet Speedtest est sans aucun doute la meilleure option qui existe actuellementComme il n’est pas du tout invasif, il est exempt de publicités ennuyeuses, il ne nécessite aucune installation et se termine en quelques secondes. Nous pouvons effectuer le test en ligne via ce lien, ou nous pouvons également télécharger le application dédiée de la boutique officielle Microsoft (C’est totalement gratuit et très léger).

Et comment puis-je interpréter les résultats? Eh bien, c’est très simple. À gauche de tout ce que vous avez le ping, qui identifie le latence. Plus ce chiffre est bas, mieux c’est, mais gardez à l’esprit que la latence peut varier en fonction de l’état des serveurs avec lesquels vous établissez des connexions lorsque vous utilisez certains services et lorsque vous naviguez sur Internet.

Juste après la latence, nous avons la vitesse de téléchargement, qui mesure la vitesse à laquelle vous pouvez télécharger des choses depuis Internet (recevoir des données) et la vitesse de téléchargement, qui, comme son nom l’indique, mesure la vitesse à laquelle vous pouvez télécharger des éléments sur Internet (envoyer des données). Plus ils sont élevés, mieux c’est. Gardez à l’esprit qu’ils sont mesurés en Mbps, une unité qui n’est pas égale à Mo / s.

Et de quelle vitesse de connexion Internet ai-je besoin? Eh bien, c’est un problème un peu compliqué, car chaque tâche nécessite une certaine vitesse de connexion Internet, mais dans cet article, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin pour découvrir le minimum recommandé pour différentes utilisations.

Contenu proposé par AVM FRIZ!