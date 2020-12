Vous ont-ils appelé sur votre mobile et vous ne savez pas à qui il s’agit? Si vous ne souhaitez pas retourner l’appel pour le savoir, nous vous indiquerons tous les moyens de trouver ces informations. Avec des applications, des pages Web et des outils aussi basiques que Google: Si le numéro n’est pas caché, vous découvrirez sûrement votre interlocuteur.

Nous avons tous souffert plus d’une fois d’un appel de quelqu’un que nous n’avions pas à l’ordre du jour. Actuellement le plus probable c’est une communication publicitaire, mais on ne peut pas toujours parier dessus: peut-être qu’un contact a changé son numéro; Ils peuvent même nous appeler pour une offre d’emploi ou quelque chose de similaire. Maintenant, comment savoir à qui appartient ce nombre mystérieux sans les appeler? Voyons comment cela peut être découvert.

Activez la protection anti-spam dans l’application de votre téléphone

Comme nous l’avons dit dans le paragraphe précédent, il est fort probable que tout numéro inconnu qui essaie de nous contacter ne veuille que nous vendre quelque chose. Pour filtrer tout appel publicitaire éventuel, il est préférable activer un filtre antispam, une option qui peut déjà être incluse dans votre mobile.

Des marques comme Samsung, Xiaomi, Realme, Vivo ou Google incluent un application téléphonique avec filtrage des appels de spam. Cette application avertira si le numéro est susceptible d’être classé comme spam. Il peut même montrer à qui il appartient même si vous ne l’avez pas à votre agenda, comme le fait le téléphone de Google.

Pour activer le filtre antispam sur votre téléphone, vous devez procéder comme suit:

Ouvrez l’application d’appel et entrez ses paramètres. Cherchez quelque chose comme ‘Identification de l’appelant et protection anti-spam‘(Samsung) ou’Identification de l’appelant et spam‘(Téléphone Google; inclus dans le Pixel, Xiaomi, OnePlus …). Activez la protection contre les appels spam: votre mobile vous avertira si l’appelant est suspect, il vous montrera également qui vous appelle si le numéro est une entreprise ou une institution connue. Activez la fonction «Afficher la personne et l’identification de l’appelant» si vous l’avez disponible.

Filtre d’appels sur les mobiles Samsung (à gauche) et sur les smartphones avec l’application Google Phone (à droite)

Avec l’application intégrée dans un grand nombre de smartphones, il est possible exclure la plupart des nombres inconnus puisque le téléphone indiquera qui est l’interlocuteur ou, au moins, si vous êtes soupçonné d’avoir effectué un appel professionnel. De cette manière, de nombreuses possibilités sont exclues: dans le cas où le numéro n’apparaît pas comme spam et que le téléphone ne l’identifie pas, il existe d’autres moyens de fermer le cercle.

Applications pour identifier les numéros inconnus

Gérer les appels, les messages et accéder aux contacts: les autorisations dont TrueCaller a besoin pour vous offrir ses fonctions.

Avant de recommander toute application de ce style, il faut mettre en garde contre les risques liés à la vie privée: puisque ce type d’application a accès aux données sensibles telles que les numéros de téléphone et les contacts, vous devez peser les inconvénients et aussi les avantages. Cependant, ils offrent exactement ce que nous recherchons: identifier une bonne partie des numéros qui appellent même s’ils ne figurent pas dans le répertoire.

Il existe de nombreuses applications de ce style. TrueCaller est l’un d’entre eux, sûrement l’un des meilleurs dans son travail: identifier les numéros d’appel. Il n’est recommandé que si les numéros vous harcèlent constamment et que le téléphone ne dispose pas d’une application standard qui filtre efficacement le spam: TrueCaller montre qui appelle, vous permet de filtrer les appels, utilise des bases de données mises à jour et peut bloquer les communications indésirables. Il est valable pour Android et pour iOS.

Truecaller: identifiant et journal des appels, spam

Recherchez le numéro dans les services d’identification

Qu’est-ce que les méthodes précédentes ne vous ont pas aidé? Vous pouvez rechercher le numéro dans les services d’identification en ligne. Il y en a beaucoup, bien que nous vous recommandons d’abord d’effectuer une recherche simple: copiez le numéro de téléphone qui vous a appelé et collez-le dans le moteur de recherche Google. La chose la plus sûre est que vous découvrirez qui est derrière même sans accéder aux résultats.

Quelque chose d’aussi basique que la recherche du numéro de téléphone sur Google peut identifier une bonne partie des appels suspects

Outre la recherche toujours bienvenue sur Google, il existe plusieurs pages avec des répertoires de numéros de téléphone. Ceux-ci vous indiqueront les personnes derrière le numéro et aussi les entreprises, tant qu’elles sont répertoriées. Ils sont parfaits pour rejeter tous les appels de spam.

Pages Jaunes. La liste téléphonique d’une vie: la plupart des entreprises avec leurs informations et leur numéro de téléphone sont disponibles ici. La page incorpore les Pages Jaunes susmentionnées et les anciennes Pages Blanches. Listaspam. Un annuaire spécialisé dans l’enregistrement des numéros de téléphone qui vous harcèlent avec des appels marketing. Qui a appelé? Un autre annuaire avec des informations de numéro de téléphone. Mis à jour par les utilisateurs.

Extra: ouvrez le numéro avec WhatsApp

Dans le cas où vous souhaitez savoir qui vous a appelé un numéro de téléphone, et que ce soit mobile, vous pouvez faire une petite astuce pour découvrir des informations sur la personne: voir votre profil WhatsApp. Pour ce faire, il vous suffit d’ouvrir une discussion avec ce numéro, toujours sans envoyer de message: entrez l’URL https://api.whatsapp.com/send?phone=34xxxxxxxxx dans le navigateur, en changeant le ‘xxxxxxxxx’ pour le numéro de téléphone mystérieux . Si le numéro n’est pas espagnol, changez le «34» pour le code du pays.

Une fois que vous avez créé l’URL, accédez-y et ouvrez-la avec WhatsApp. Si le numéro a un compte dans l’application et que la vue de profil n’est pas limitée, vous verrez leur photo et aurez accès à la description qu’ils ont saisie (cliquez en haut du chat, sur le numéro de téléphone). Avec ces données, vous pouvez déterminer si vous connaissez la personne derrière le numéro qui vous a appelé.