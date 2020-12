Le taux de rafraîchissement est devenu l’une des principales spécifications des téléphones mobiles, à la fois dans le milieu de gamme et dans les gammes supérieures. 90 et 120 Hz sont là pour rester, et même les propositions économiques bénéficient déjà de panneaux qui offrent une expérience plus fluide.

Cependant, les taux de rafraîchissement élevés sont souvent adaptatifs, nous ne pouvons donc pas en profiter à tout moment. Nous allons vous montrer comment vous pouvez savoir en temps réel à combien de hertz votre écran mobile est actualisé, ce qui vous aidera également à comprendre le fonctionnement de cette technologie.

Vérificateur d’affichage

Display Checker est une application entièrement gratuite avec très peu de publicité (elle n’a qu’une bannière inférieure) qui nous montre des informations sur l’écran. Résolution, technologies prises en charge, densité et, ce qui nous intéresse le plus dans ce tutoriel: le taux de rafraîchissement qu’il prend en charge et les valeurs dans lesquelles il oscille.

Cette application montre en temps réel combien de hertz l’écran de votre mobile rafraîchit à

La magie de cette application est que nous pouvons activer un avertissement en temps réel pour voir à quel point notre écran est rafraîchissant. Le hertz auquel le panneau fonctionne sera affiché numériquement, et vous pouvez même choisir où sur l’écran cet avertissement sera affiché.

Comme d’habitude, les écrans activent le taux de rafraîchissement maximal lorsqu’ils sont touchés, et leur valeur diminue lorsque nous visualisons du contenu statique. Selon le mobile, il peut descendre à plus ou moins hertz, ce qui en fait une application intéressante pour comprendre comment notre écran fonctionne en temps réel.

