Nous allons vous montrer comment vous pouvez savoir tout ce que Google pense savoir sur vous afin de segmenter ses publicités. Le moteur de recherche surveille en permanence votre navigation, les données que vous saisissez dans ses services et tout ce dont il dispose pour diffuser des annonces qui, à son avis, vous intéressent (afin que vous cliquiez et continuiez à générer de l’argent pour Google et les annonceurs) .

Depuis le téléphone, nous pouvons avoir accès aux données que Google connaît (et pense connaître) à votre sujet, en pouvant les supprimer ou les modifier pour rendre la personnalisation des annonces plus précise, ou désactiver directement cette personnalisation des annonces.

Ce que Google sait (et pense savoir sur vous) pour vous montrer des publicités

En fonction de vos données, de votre activité sur le web, de l’heure de la journée, des informations que vous avez fournies à Google et à ses annonceurs et des dizaines de données que vous laissez sur le web, vous voyez un type d’annonce ou un autre. Vous êtes-vous déjà demandé quel profil Google a dessiné sur vous? De la section adssettings, nous pouvons savoir tout ce que Google a pris sur vous.

Il suffit de faire défiler vers le bas pour voir la liste des données que Google possède à notre sujet. Dans mon cas, a été correct dans une large mesure, bien que nous ayons détecté que cette liste d’intérêts varie beaucoup lorsque nous utilisons les services Google. Sans aller plus loin, pendant que j’écrivais ce post, on m’a donné une vidéo sur le basket-ball (un sport qui ne m’intéresse ni n’a joué dans ma vie), et quand j’ai rouvert la page des adssettings, le basket est apparu comme un intérêt.

Ce profil est mis à jour à chaque fois que vous effectuez une nouvelle recherche, de nouveaux centres d’intérêt sont détectés, vous donnez une information à un annonceur, etc.

En d’autres termes, Google collecte des données sur ce que vous faites sur le Web pour dessiner et améliorer votre profil. Il a pleinement touché ma compagnie de téléphone, ma tranche d’âge, les systèmes d’exploitation que j’utilise, mon secteur de travail et certains intérêts, tels que la photographie, les animaux de compagnie, les jeux vidéo et autres.

Si vous souhaitez supprimer l’un des centres d’intérêt que Google nous montre, il vous suffit de cliquer dessus. Dans mon cas, à titre d’exemple, je vais éliminer l’intérêt pour le basket-ball, alors je clique dessus et clique sur «désactiver». Cela empêchera la diffusion d’annonces liées à ce sujet.

Comment Google connaît-il ces données et que faire si je ne veux pas qu’elles les aient

Comme nous l’avions prévu, Google collecte des informations sur vous, et des tiers peuvent fournir des informations sur votre activité. Par exemple, Google sait que j’utilise Pepephone “en raison des informations que j’ai fournies à l’annonceur et qu’il a fournies à Google”. Il utilise également les données d’activité de Google pour savoir que j’ai un partenaire, il connaît mon âge car je l’ai fourni lorsque j’ai ouvert un compte Google et il montre que je n’ai pas d’enfants car “mon activité est similaire à celle des autres utilisateurs qui ont indiqué qu’ils appartenaient à cette catégorie. “

Si vous ne souhaitez pas que ces données soient utilisées pour personnaliser les annonces, vous devez désactiver cette personnalisation des annonces, à partir de la page adssettings elle-même. De la même manière, il est pratique de désactiver les données de Google Mon activité afin que vous ne soyez pas (autant) suivi sur le Web.