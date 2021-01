Le Centre national d’information géographique a une application pour être en mesure de voir tous les événements sismiques qui se produisent en Espagne. De la même manière, nous pouvons recevoir des notifications une fois qu’elles se sont produites, ainsi que connaître la distance exacte avec l’épicentre desdits événements. Bien que Google veuille créer un grand réseau de détection des tremblements de terre et ait commencé à le mettre en œuvre dans Google Maps, d’abord en Chine, il n’est pas encore possible de savoir exactement quand un tremblement de terre va se produire, mais nous pouvons obtenir des informations pertinentes à leur sujet.

On va te dire tout ce qui peut être fait avec cette application et pourquoi cela peut être utile, surtout si vous vivez dans une région où ces phénomènes sont plus courants. C’est une proposition gratuite sans publicité, dépendant du ministère des Travaux publics et dans le but d’informer le public.

Un enregistrement de tous les événements sismiques dans le pays

Lorsque nous ouvrons l’application IGN Seismology, la première chose que nous trouvons est que un enregistrement de tous les événements sismiques près de notre région. Dans le cas d’un serveur, cela montre beaucoup d’activité, vivant à Grenade. Sur le côté gauche, on montre la magnitude sur l’échelle sismologique de Richter, divisée en 10 magnitudes.

À partir de 2,5, considéré comme un tremblement de terre mineur, l’application commence déjà à afficher les avertissements en orange. À partir de 3,5 commence à afficher les avis en rouge, ceux-ci étant faciles à remarquer si nous sommes chez nous. À côté de la magnitude du tremblement de terre, on nous montre où le tremblement de terre s’est produit et depuis combien de temps. Si nous voulons plus d’informations, il suffit de cliquer sur l’événement.

L’application nous demandera si nous avons remarqué le tremblement de terre dans lequel nous pressons. Nous invite à répondre pour améliorer l’exactitude des informations qu’il affiche

Lorsque vous l’ouvrez, Un message sera ouvert demandant si nous avons ressenti le tremblement de terre, avec la date, l’heure et les kilomètres par rapport à l’épicentre. Si nous indiquons oui, l’application nous invitera à saisir des données sur le moment où nous l’avons remarqué, afin d’améliorer la précision des données qu’elle propose.

Une fois que ces données ont été répondues (si nous ne l’avons pas remarqué, nous disons non et c’est tout), on nous montre une carte montrant l’épicentre du séisme. De même, nous avons accès à une carte générale montrant l’activité sismique. Comme on peut le voir, en cas de serveur il est marqué en rouge, au vu du nombre d’événements enregistrés au cours des derniers jours.

Dans les paramètres, l’application nous permet recevoir des notifications lorsque des événements sont enregistrés, étant capable d’ajouter des filtres par magnitude, emplacement et même changer le son de ladite notification, il est important de savoir ce qui nous vient de ladite application.

Les tremblements de terre ne peuvent pas être facilement prédits, il n’est donc pas possible de recevoir des notifications exactes sur le moment où ils se produiront

Expliquez clairement que les notifications arrivent lorsque l’application a connaissance du tremblement de terre, mais pas avant. Ce type de phénomène ne peut pas être prédit avec précision, l’application ne peut donc pas nous avertir qu’un tremblement de terre se produira dans une heure car, simplement, cet événement ne peut pas être anticipé. Cependant, c’est une bonne idée de laisser les notifications si nous voulons connaître l’activité en cours d’enregistrement.

Enfin, dans l’interface de la carte, nous verrons un bouton “ information ”, dans lequel on nous montrera les instructions sur ce qu’il faut faire avant et pendant un tremblement de terre. Il est pertinent de les lire pour savoir comment agir dans ces cas, car ce ne sont pas des événements auxquels nous sommes habitués, nous pouvons ne pas être clairs sur le protocole.

Sismologie IGN PRO