C’est aussi simple que vous pouvez connecter votre compte Disney + à l’Assistant Google. Tous les détails ci-dessous.

Écrit par Willennys Martínez à Disney

L’Assistant Google s’est avéré être le assistant virtuel avec intelligence artificielle plus efficace et parfait pour toutes les occasions. Tant et si bien qu’à ce jour, il est possible synchronisez-le avec n’importe quel ordinateur, appareil mobile et domestique compatible, parmi lesquels nous mettons en évidence: Chromecast, Android TV, Android Auto et plus encore.

Le même est compatible avec diverses plates-formes et juste avec une commande vocale, vous pourrez allumer la télévision, configurer votre voiture, envoyer du contenu d’un endroit à un autre ou même placer votre musique préférée, remplaçant radicalement l’utilisation de la télécommande.

Mais ce n’est pas tout, puisque le Assistant Google aussi des liens avec des plateformes service de streaming, étant les plus populaires: Netflix, Hulu, Sling TV et maintenant Disney Plus. Par conséquent, dans cet article, vous apprendrez comment connecter Google Assistant à Disney + et à quoi cela sert.

Étapes pour connecter Disney + à Google Assistant

Si ce que tu veux c’est associez votre compte Disney Plus à l’Assistant Google Voici les étapes à suivre:

Remarque: N’oubliez pas qu’il existe plusieurs façons d’accéder à l’assistant Google, cela peut se faire via l’application Google Home ou du compte de Assistant Google.

Accédez à l’application mobile Google Home, soit depuis Android, iPhone et iPad, cliquez sur l’icône “+” situé dans le coin supérieur gauche. Recherchez l’option vidéo dans le “Gestionnaire de services”.

Vous verrez plusieurs options, localisez celle qui dit «Disney +» et appuyez sur “Lien”.

Il affichera automatiquement un message indiquant ce qui suit: «Associez votre compte Google à Disney + pour activer la lecture sur les appareils compatibles. Lorsque vous interagissez avec le service Disney + via l’Assistant Google, vos demandes peuvent être envoyées à Disney + pour une utilisation conformément à sa politique de confidentialité. Disney + peut vous fournir des résultats personnalisés et des recommandations personnalisées. Vous pouvez annuler votre compte à tout moment dans les paramètres de l’Assistant. »Si vous acceptez, cliquez sur “Lien de compte”.

Cela ouvrira une nouvelle fenêtre où vous devez placer le informations de connexion pour accéder à Disney +. Après avoir placé les données, cliquez sur “Connexion et lien”Sélectionner un profil associé au compte Disney + et appuyez sur le bouton “Confirmer”.

Prêt! De cette manière et en suivant chacune des étapes indiquées, vous pouvez connecter l’Assistant Google à Disney Plus. Il est maintenant possible d’activer / lire un film ou une série avec une commande vocale.

Que peut-on faire avec cette connexion?

Une fois que vous avez atteint le lien entre Google Assistant et Disney Plus, vous disposerez de l’intégralité du catalogue de films et de séries sur la plateforme afin de pouvoir le regarder de n’importe où.

À tel point que même en ayant plusieurs téléviseurs dans la même pièce, avec la synchronisation, vous pouvez commander l’assistant placer un programme sur un ordinateur spécifique.

Et si cela ne suffisait pas, tu peux ajuster certaines options tels que: rembobiner, avancer ou arrêter la lecture, placer des sous-titres et plus encore. Certaines des commandes sont:

“Ok Google, regarde [serie/película/documental] dans le [Chromecast]”” Ok Google, regarde [serie/película/documental] Netflix sur le [Chromecast]”” Ok Google, pause. “” Ok Google, continue. “” Ok Google, arrête. “” Ok Google, chapitre suivant. “” Ok Google, regarde le premier chapitre de [serie]”” Ok Google, vas-y [tiempo] secondes / minutes. “” Ok Google, reviens en arrière [tiempo] secondes / minutes. “” Ok Google, met les sous-titres sur [idioma]”.” Ok Google, désactive les sous-titres. “” Ok Google, insère la langue [idioma]”.” Ok Google, voir dans [idioma]».

Image | howtogeek I, howtogeek II, howtogeek III, howtogeek IV