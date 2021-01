Il existe de plus en plus de jeux pour téléphones mobiles compatibles avec les commandes Bluetooth, et beaucoup recommandent même leur utilisation pour pouvoir affronter leur jouabilité avec des garanties. La chose habituelle dans ces cas est de chercher une télécommande Bluetooth que nous avons à la maison ou d’en obtenir une nouvelle, mais peut-être que nous l’avons déjà et que nous n’avons pas réalisé: les contrôleurs de la PS5 et de la Xbox Series S et Series X sont des contrôleurs Bluetooth que nous pouvons utiliser avec le mobile.

Nous allons donc vous montrer comment connecter ces commandes à votre téléphone mobile pour pouvoir les utiliser avec les jeux que vous avez installés. Le DualSense de PS5 et les contrôleurs des dernières consoles Xbox sont compatible avec les appareils iOS et Android, bien que leur mappage puisse varier dans certains titres, et les connecter est plus facile qu’il n’y paraît.

Comment connecter le DualSense de la PS5 à votre mobile

Ce processus, comme dans le cas de la Xbox que nous verrons plus tard, doit être fait avec la console débranchée du secteur afin d’éviter cela en touchant la télécommande, nous l’allumons et compliquons le processus. Ou, avec le contrôleur PS5 toujours pas connecté à la console. Mais la meilleure chose est que nous déconnectons la PS5 de l’alimentation pour pouvoir utiliser la manette de manière indépendante sans interruption.

La deuxième chose que nous devons faire est de mettre le contrôleur PS5 en mode de couplage Bluetooth. Pour cela, nous devons appuyez en même temps sur les boutons PS + Share du contrôleur, qui sont le bouton central du contrôleur avec le logo PlayStation et le bouton supérieur gauche à l’avant, qui est utilisé pour prendre des captures d’écran. Vous verrez que les voyants de la télécommande commencent à clignoter de manière discontinue.

N’oubliez pas d’effectuer ce processus avec les consoles déconnectées.

Ensuite, nous passons à la section des appareils de notre mobile, soit un téléphone Android ou un iPhone, bien que cette procédure s’applique également aux tablettes. Dans la section Bluetooth des paramètres téléphoniques correspondants, cliquez sur “ajouter un nouvel appareil “ et nous attendons que le mobile fasse une recherche, après quoi la télécommande devrait apparaître dans une liste d’appareils disponibles.

Il ne reste plus qu’à cliquer sur le nom de la commande (“Wireless Controller” dans le cas de la PS5 DualSense) et le mobile procédera à la connexion. Nous confirmons sur l’écran du téléphone que nous voulons nous connecter à la télécommande et c’est tout, elle sera couplée avec notre téléphone et nous pouvons l’utiliser avec des jeux installés dessus.

Comment connecter la manette Xbox Series S ou Series X à votre mobile

Dans le cas des contrôleurs Xbox Series X ou Series S, nous n’avons pas à effectuer de configuration de bouton pour mettre le contrôleur en mode de connexion Bluetooth, car le contrôleur a un bouton dédié au dos. On appuie dessus pour activer le mode appairage et on va voir que le bouton central de la manette, celui avec le logo Xbox, se met à clignoter.

Le processus avec le contrôleur Xbox est plus facile avec un bouton de couplage dédié

Ensuite, nous répétons le processus que nous avons effectué auparavant avec le contrôleur PS5: nous allons à la section de nos appareils mobiles. Dans la section Bluetooth des paramètres du téléphone correspondant, cliquez sur “ajouter un nouvel appareil” et attendez que le mobile effectue une recherche, après quoi la télécommande devrait apparaître dans une liste d’appareils disponibles sous le nom de “Manette sans fil Xbox “.

Nous n’aurons plus qu’à cliquez sur le nom de la commande dans la liste les appareils disponibles et le mobile procédera automatiquement à la connexion. Nous confirmons sur l’écran du téléphone que nous voulons nous connecter à la télécommande et c’est tout, elle sera couplée avec notre téléphone et nous pouvons l’utiliser avec des jeux installés dessus.

Partager Comment connecter les contrôleurs de PS5, Xbox Series S et Xbox Series X à votre téléphone mobile via Bluetooth