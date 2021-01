Apprenez à coupler ces écouteurs Bluetooth avec votre appareil Android

L’utilisation de casques sans fil de plus en plus courant, de nombreux utilisateurs passent chaque jour d’un casque filaire à un sans fil, car pour la plupart des gens, ils sont beaucoup plus confortables et pratiques. Il y a même ceux qui transforment leurs écouteurs filaires en écouteurs avec Bluetooth de ne pas cesser d’utiliser ceux que vous possédez et de profiter du confort d’un écouteur sans fil en même temps.

Les Écouteurs Bluetooth InPods 12 Ils ont un design ergonomique très confortable, sont fabriqués dans un matériau résistant qui leur donne un toucher très doux et repousse les traces de doigts ou la saleté. Ils ont également une protection IPX résistante aux éclaboussures.

Comme beaucoup écouteurs de ce type, InPods 12 Ils apportent leur boîtier de chargement, qui fonctionne en même temps qu’une batterie externe, cela leur permet d’être rechargés n’importe où même si nous n’avons pas de prise à proximité.

En fonction du volume avec lequel ils sont utilisés, la batterie peut avoir une autonomie allant jusqu’à trois heures et pour une charge complète, elle doit être maintenue en charge pendant environ une heure et demie.

La connexion Bluetooth est de 5,0 compatible avec iOS et Android et les assistants intelligents Siri et Google Assistant, qui vous aident même à trouver les écouteurs si vous les perdez.

Ils sont très faciles à utiliser, même s’ils peuvent présenter des difficultés si vous utilisez des écouteurs de ce type pour la première fois.

C’est pourquoi nous allons vous expliquer les étapes à suivre pour connectez les InPods 12 à Android.

Étapes pour connecter les InPods 12 à Android via Bluetooth

La première chose à faire est charger la boîte avec les écouteurs en le connectant à un port USB ou à un chargeur de courant, tel que le téléphone portable.La boîte a une lumière et un bouton, lorsque la lumière est fixe en rouge, vous devez appuyez sur le bouton pour commencer à charger le casque. Lorsque la boîte et le casque atteignent 100% de leur charge, le voyant devient bleu, à quel point vous pouvez déconnecter le boîtier et le casque du chargeur pour commencer à les utiliser. allume le casque Vous devez appuyer deux fois sur le bouton du boîtier, ils entreront en mode de couplage et dans quelques secondes ils seront couplés les uns aux autres. Vous verrez les LED bleue et rouge clignoter sur l’un d’entre eux, ce qui indique qu’ils ont été appairés. Vous pouvez également utiliser un seul des écouteurs si vous le souhaitez, car ils fonctionnent également de manière indépendante. Tout ce que vous avez à faire est d’éteindre l’un d’eux et de laisser l’autre allumé.Activez Bluetooth de votre mobile et configurez-le pour rechercher les appareils à proximité et les associer lorsque le InPods 12 Une fois couplés et ajoutés en tant qu’appareils de confiance, vous pouvez les connecter automatiquement à chaque fois que vous souhaitez les utiliser.

Celles-ci écouteurs Ils ont un contrôle tactile, qui vous permet de les activer ou de les désactiver via le capteur situé à l’arrière de chaque écouteur.

En appuyant légèrement dessus pendant au moins 1 seconde, vous pouvez sauter des chansons. Pour revenir à la chanson précédente, vous devez appuyer sur l’écouteur gauche et sur la droite pour passer à la chanson suivante.

Pour éteindre le casque vous devez maintenir une pression pendant au moins 3 secondes. Vous pouvez également les désactiver automatiquement en les remettant dans leur boîte.

Avec une seule touche, vous pouvez répondre aux appels et en appuyant pendant une seconde, vous pouvez rejeter un appel. Pour rappel Seul un bref appui suffit pour le dernier numéro contacté.

Maintenant tu sais comment connectez les InPods 12 à AndroidComme vous pouvez le voir, c’est très simple, mais si vous voulez aussi savoir comment faire pour prolonger sa durée de vie, vous ne pouvez pas manquer ces 5 conseils pour prolonger la durée de vie de votre casque.