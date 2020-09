Démarrer un projet sur Internet n’est pas vraiment facile, cela demande beaucoup de travail. L’un des grands doutes est comment créer des liens avec moins de risques et plus d’accroche. La diversification créative entre en jeu à ce stade.

Si nous en sommes là, dans la vie, l’une des clés du progrès a toujours été et sera toujours la créativité. Avoir l’imagination pour innover et proposer quelque chose de nouveau est la seule chose nécessaire pour réussir, notamment sur internet.

Créer une campagne de liens n’est pas vraiment facile. S’il n’est pas planifié correctement, il peut finir par endommager notre projet et le laisser à la poubelle pour toujours.

Par conséquent, il est essentiel que vous suiviez certaines règles, que vous planifiez soigneusement chaque étape que vous ferez avant de démarrer votre campagne de liens. Nous ne voulons pas qu’un site coûteux soit perdu à cause d’une mauvaise campagne de liens.

Poursuivant sur ce point, nous allons essayer de vous guider afin que vous puissiez apprendre comment créer des liens avec moins de risques et plus d’accroche. De cette façon, faites grandir votre projet petit à petit jusqu’à ce que vous atteigniez tous vos objectifs.

Qu’est-ce que la diversification créative?

En termes simples, la diversification créative est le moyen minimiser tout type de risque lors de la création de notre campagne de liens. L’idée est de s’assurer que nous avons suffisamment de place lors de la production.

Peu importe le format dans lequel vous menez le processus, nous devons nous assurer qu’il est suffisamment diversifié pour faire face à un paysage en constante évolution.

Nous devons développer une idée capable de capturer de multiples angles et secteurs pendant que nous nous occupons de la divulgation. C’est quelque chose que nous devons faire avant de commencer la production, en essayant d’explorer les résultats possibles que nous obtiendrons et en recherchant certains titres avant de commencer.

Trouvez des sujets liés aux nôtres

Il est important de ne pas perdre de vue le thème principal de notre site. Cependant, il est essentiel que nous essayions de trouver des sujets connexes pour atteindre de cette manière, attirer plus de public avec des sous-thèmes d’intérêt.

Pour donner un exemple pratique, nous pouvons avoir un blog de tourisme et ajouter certaines recettes pour des plats spécifiques de chacun de ces endroits. Et ceci est un exemple simple, vous pouvez étendre votre blog avec des sujets connexes dans une plus ou moins grande mesure en fonction de l’idée principale.

À ce stade, l’idéal est de prendre une feuille de papier et de commencer à noter toutes les idées qui vous viennent à l’esprit. Une fois que vous les avez tous, commencez à les relier et assurez-vous qu’ils ont une sorte de relation pour pouvoir joindre le contenu de manière naturelle. De cette façon, nous obtenons un sous-thème ou plusieurs avec lesquels nous pouvons accrocher nos visiteurs.

Ajoutez de la valeur à votre contenu et à votre campagne de liens

Il est important que, lors de la création du contenu, il ait une valeur ajoutée par rapport à la concurrence. N’oubliez pas que sur Internet, nous avons des milliers de sites qui sont déjà établis. Partir de zéro n’est pas vraiment facile.

Qu’est-ce que cela a à voir avec les liens? A de nombreuses reprises si le contenu est de bonne qualité, utile pour l’utilisateur et surtout accessible. Ensuite ce sont les mêmes utilisateurs qui commencent à créer des liens pour nous, contribuant à améliorer la campagne de liens que nous menons.

Cela fait partie de la diversification créative pour créer des liens avec moins de risques et beaucoup plus d’accroche. De plus, vous améliorerez les positions dans Google non seulement en achetant des liens, mais également en offrant un contenu pertinent à l’utilisateur.

Créer des liens vers du contenu lié au sujet principal

Quelque chose qui peut donner de très bons résultats pour l’utilisateur et les moteurs de recherche. C’est simplement lien contenu lié qui a un lien vers le contenu principal que nous voulons vraiment promouvoir.

De cette façon, nous pouvons ajouter un article lié au sujet que nous voulons vraiment promouvoir et amener l’utilisateur à s’engager avec lui et à finir exactement là où nous le voulons.

Construisez des liens avec la variété à l’esprit

Quoi que vous fassiez, il est essentiel que vous ayez toujours beaucoup de variété, pas seulement du contenu. Sinon aussi en termes de liens. Les mots-clés que vous utilisez pour créer un lien vers votre site doivent être variés.

N’essayez pas de vous concentrer sur un seul mot-clé, pas sur deux ou trois. Essayez toujours de varier, même en acquérant des liens de mots qui ne sont pas importants comme: cliquez ici, liez, entrez. Même l’acquisition de liens «nofollow» est quelque chose qui aide beaucoup à les diversifier et à leur donner le plus grand naturel possible.

Partage-le avec tes amis!