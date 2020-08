Que ce soit la première fois que vous utilisez un produit Apple ou que vous soyez un utilisateur chevronné de Mac et iOS, c’est une réalité de la vie technologique: des problèmes surviennent. Mais quand ils le font, vous n’avez pas à paniquer – il existe un certain nombre de façons différentes de résoudre vos problèmes. Vous pouvez rechercher des informations directement sur votre iPhone, iPad ou Mac; recherchez les guides pratiques d’iMore ou contactez Apple pour obtenir de l’aide supplémentaire. Si vous rencontrez un problème, la communauté Apple est l’une des communautés technologiques les plus utiles – il vous suffit de demander!

Sauter à:

Comment utiliser l’application d’assistance Apple

Si vous avez un iPhone ou un iPad en état de fonctionnement, vous pouvez obtenir une aide à la demande directement à partir de cet appareil avec l’application Assistance d’Apple. Une fois téléchargé, connectez-vous avec votre identifiant Apple et un portail d’assistance vous sera présenté pour chaque appareil actuellement enregistré sur votre identifiant Apple, ainsi que quelques articles en vedette polyvalents.

Obtenez un iPhone SE avec le service Mint Mobile pour 30 $ / mois

L’application est actuellement disponible dans les pays suivants:

Australie

Belgique

Brésil

Canada

France

Allemagne

Hong Kong

Irlande

Italie

Japon

Liechtenstein

Macao

Mexique

Pays-Bas

Singapour

Espagne

Suède

Suisse

dinde

Emirats Arabes Unis

Royaume-Uni

États Unis

Source: iMore

Appuyez sur l’un de vos appareils pour ouvrir son portail d’assistance; à partir de là, vous pouvez rechercher un problème spécifique ou parcourir les rubriques générales de dépannage pour trouver une réponse à votre problème. Si l’un des articles de la base de connaissances d’Apple ne résout pas le problème, vous avez également la possibilité de parler à un représentant du support Apple par téléphone ou par chat texte. En cas de problème matériel, vous pouvez également planifier un rendez-vous au Genius Bar ou un rendez-vous chez un fournisseur de services agréé Apple près de chez vous.

Assistance Apple

Cette application est un must pour quiconque possède un produit Apple. Vous pouvez parcourir et rechercher des sujets de dépannage, parler à un représentant du support Apple et planifier des rendez-vous Genius Bar.

Comment utiliser l’appli d’aide sur votre Mac

Votre Mac est livré avec une application d’aide très utile qui répond aux questions sur tous les aspects de votre ordinateur. Tout ce que vous avez à faire est de saisir votre requête et le programme d’aide vous présentera des informations utiles.

Cliquer sur Aidez-moi dans le Barre de menu en haut de l’écran de votre Mac.

Tapez un requete, comme « télécharger des applications » ou « nouvel utilisateur ».

Si vous avez sélectionné Finder (cliquez sur l’écran de votre bureau), vous pouvez consulter Quoi de neuf dans macOS, Nouveau sur Mac et Familiarisez-vous avec votre Mac, pour plus d’aide.

Source: iMore

Sélectionnez le résultat de la recherche de la liste.

Cliquez sur un lien connexe pour ouvrir une application ou un programme spécifique lié à votre problème.

Source: iMore

Quelques informations utiles que vous devez savoir sur le programme d’aide:

Utilisez le raccourci clavier commande-shift- / pour accéder rapidement au programme d’aide.

L’aide affichera les résultats de la recherche en fonction de l’application que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez Safari, il affichera des résultats pour vous aider avec Safari. Si vous avez sélectionné Finder, il affichera les résultats pour Finder.

Lorsque vous recherchez de l’aide à l’aide d’une commande pour un programme, vous pouvez survoler les résultats du menu et une flèche apparaîtra à côté de l’endroit où vous la trouverez dans le menu de l’application.

Source: iMore

Comment utiliser les forums iMore pour obtenir de l’aide

Si votre Mac ou iPhone ne peut pas vous aider à trouver une solution à votre problème, essayez la communauté iMore! Non seulement notre personnel adore dépanner les problèmes, mais nos fantastiques lecteurs sont toujours à votre disposition pour vous aider à résoudre les problèmes les plus simples. N’hésitez pas à demander quoi que ce soit dans les forums: les utilisateurs de notre forum comprennent que lorsque vous êtes nouveau sur Mac, vous pourriez avoir besoin d’une aide supplémentaire.

Comment rejoindre la discussion sur iMore

Comment discuter avec l’assistance Apple en ligne ou au téléphone

Si la recherche sur votre appareil Mac ou iOS n’aide pas et si les forums iMore ne peuvent pas résoudre votre problème, vous pouvez accéder directement à la source: l’assistance Apple.

Si vous recherchez simplement des solutions pratiques de base, vous pouvez obtenir de l’aide en 140 caractères ou moins via Twitter en utilisant @AppleSupport. La société tweete de nombreux conseils utiles sur les nouvelles fonctionnalités sur iOS, macOS, watchOS et tvOS.

Source: iMore

Si Twitter ne vous aide pas, vous pouvez parler directement avec un technicien du support Apple en ligne ou au téléphone. Si vous commencez dans une discussion, mais que vous découvrez que votre problème est plus compliqué, vous pouvez toujours demander à parler au téléphone avec un technicien d’assistance.

Visitez la page d’assistance d’Apple ou le Application d’assistance Apple.

Sélectionner le dispositif vous voulez réparer.

Sélectionner un Catégorie que votre problème relève.

Source: iMore

Sélectionner un sujet.

Sélectionner Bavarder, Parlez maintenant à l’assistance Apple, Planifier un appel, ou Appelez l’assistance Apple plus tard pour contacter l’assistance Apple.

Apple vous contactera via le canal que vous avez spécifié (sauf si vous avez sélectionné Appeler l’assistance Apple plus tard, auquel cas, vous devrez contacter Apple).

Source: iMore

Comment configurer un rendez-vous Genius dans un Apple Store

Parfois, lire et discuter en ligne ne suffisent pas: si vous avez un problème matériel ou un problème logiciel délicat, vous devrez peut-être apporter votre Mac, iPhone, iPad ou Apple Watch dans un Apple Store pour des diagnostics et des réparations éventuelles. S’il y a un Apple Store près de chez vous, il est facile de prendre rendez-vous au Genius Bar.

Consultez l’assistance Apple ou le Assistance Apple app.

Sélectionner le dispositif vous voulez réparer.

Sélectionner un Catégorie que votre problème relève.

Source: iMore

Sélectionner un sujet.

Cliquer sur Apportez pour réparation.

Source: iMore

Entrez votre Identifiant Apple et mot de passe.

Sélectionner un emplacement.

Source: iMore

Sélectionnez un Apple Store près de toi.

Choisissez un date et l’heure.

Source: iMore

Des questions?

Avez-vous des questions sur la façon d’obtenir de l’assistance pour votre Mac, iPhone, iPad ou Apple Watch? Mettez-les dans les commentaires et nous vous aiderons. Vous pouvez également visiter les forums iMore maintenant que vous savez comment vous inscrire!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.