Si l’éclairage d’une photo n’est pas le meilleur, vous pouvez le réparer avec cette simple astuce Google Photos.

Écrit par Beatriz Alcántara

Google continue d’améliorer sa plate-forme d’édition et de stockage de photos, Google Photos, avec des fonctionnalités avancées telles que votre éditeur d’image intelligent.

Dans cet éditeur, nous trouvons l’outil Portrait Light ou Portrait Lighting, qui vous permet de améliore automatiquement la lumière des visages dans les images de portrait.

C’est grâce aux algorithmes d’apprentissage automatique créés par Google, qui modifient presque par magie l’éclairage et la luminosité de vos selfies.

En plus du réglage automatique, il y a aussi la possibilité de modifier manuellement l’éclairage des portraits, en sélectionnant l’intensité de l’effet et le lieu d’origine de la lumière.

En bref, l’éclairage de portrait est un outil très utile. Ensuite, nous expliquons étape par étape comment corrigez l’éclairage de vos photos avec cette simple astuce Google Photos.

Améliorez l’éclairage de vos photos après les avoir prises

La fonction Portrait Lighting est née exclusivement pour le Google Pixel 5, bien que cela ait changé grâce à une mise à jour de Google qui l’a également amenée aux modèles Pixel précédents.

Par conséquent, la première chose que vous devez faire pour avoir cet outil sur votre Pixel est mettre à jour Google Photos avoir le version 5.15.0.337400196 ou supérieure de l’application.

Une fois que vous avez la dernière version de Google Photos, vous devez continuer ces étapes pour améliorer l’éclairage de vos photos après les avoir supprimés, automatiquement ou manuellement.

Ouvrez Google Photos sur votre Pixel.Sélectionnez une photo de portrait dans lequel le visage est bien apprécié. Peu importe si elle a été prise ou non avec un Pixel, avec le mode portrait activé ou si elle est récente ou non. Cliquez sur le bouton “Éditer”dans la barre inférieure de l’écran, appuyez sur la fonction “Régler” puis en option “Portrait lumineux” ou “Portrait Light”. Automatiquement, Google Photos améliorera l’éclairage du portrait que vous éditez en choisissant un lieu d’origine de la lumière et la bonne luminosité. Pour être celui qui utilise cette fonction manuellement, déplacer le cercle qui apparaît dans l’image, qui correspond au point d’origine de la lumière, et faites glisser votre doigt sur la barre numérique qui correspond à l’intensité de la lumière. Les modifications sont appliquées en temps réel, ce qui vous permet de modifier facilement en voyant directement comment les modifications affectent le portrait. De plus, si vous maintenez sur l’image, vous pouvez voir son aspect d’origine et comparez ainsi l’effet de la modification appliquée sur vous. Appuyez sur «Terminé» pour terminer l’édition et enregistrer la photo avec ces améliorations d’éclairage apportées.

Cette fonction est très utile lorsqu’il s’agit d’améliorer l’éclairage d’une image, réaliser des photographies naturelles qui ne sont pas trop édités.

De plus, si vous utilisez le mode Auto, les propres algorithmes de Google amélioreront l’éclairage pour vous en un clin d’œil.

Malheureusement, cette mise à niveau de l’éclairage n’est actuellement disponible que pour les pixels, et On ne sait pas si à l’avenir il atteindra le reste des téléphones Android.

Nous l’espérons, car c’est l’un des grands outils introduits par Google dans son service de stockage et de retouche photo à ce jour.

