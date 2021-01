Avec le début de l’année, tous les Samsung Galaxy mis à jour vers Android 11 et One UI 3.0 présentent une erreur dans les statistiques de consommation de la batterie: les données sont vides. Cette erreur empêche de savoir dans quelles applications le mAh est allé. Mais il peut être facilement corrigé en quelques étapes seulement.

Ce n’est pas que One UI 3.0 ait atteint de nombreux téléphones puisque, du moins dans sa version stable, on le trouve principalement dans les Samsung Galaxy S20 et Note 20 (la bêta a été un peu plus étendue). Même ainsi, il y a des millions d’utilisateurs qui ont déjà le nouvelle version de la couche et du système sur votre Samsung Galaxy, avec toutes les améliorations qu’il apporte. Et aussi quelques inconvénients, comme l’auront remarqué ceux qui consultent les statistiques de batterie sur un mobile mis à jour.

Correction des statistiques vides en mettant à zéro l’application

Statistiques d’utilisation après correction de l’erreur de données vides

Avec l’entrée de 2021, une erreur s’est produite dans l’application qui enregistre le coût des applications installées sur la batterie. Comme l’a révélé SamMobile, et nous souffrons dans notre propre Samsung Galaxy Note 20 Ultra, l’application de statistiques n’est pas en mesure de présenter la consommation réalisée au cours de 2021 s’il disposait déjà de données enregistrées pour 2020. C’est une petite erreur qui peut devenir très gênante pour ceux qui veulent savoir si leur mobile fonctionne correctement.

Bien que l’échec des statistiques semble difficile à résoudre si Samsung ne met pas à jour le téléphone, la vérité est qu’il suffit supprimer les données enregistrées par l’application derrière les graphiques de consommation. Le processus est le suivant:

Accédez aux paramètres de votre Samsung Galaxy et entrez dans la section des applications.

Cliquez sur l’icône à droite de «Vos applications», qui vous permet de filtrer les applications. Cochez l’option ‘Afficher les applications système‘et appuyez sur Accepter. Localisez l’application ‘Service Samsung Device Health Manager». Vous pouvez accéder manuellement à l’application ou rechercher le terme avec l’icône en forme de loupe supérieure. Entrez les paramètres de l’application et accédez à «Stockage». Supprimez maintenant ce que l’enregistrement de la batterie a stocké en cliquant sur l’icône inférieure de «Effacer les données».

Les statistiques d’utilisation n’apparaîtront pas soudainement comme le système doit les générer à partir de zéro. La chose la plus recommandée est que vous en profitiez pour charger complètement votre Samsung Galaxy: ainsi vous aurez les graphiques de consommation préparés pour montrer la consommation de la batterie avec précision.

