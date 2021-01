Telegram n’est peut-être pas l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde à l’heure actuelle, mais c’est certainement l’une des plus polyvalentes que nous puissions trouver, et c’est peut-être pourquoi elle continue de gagner des abonnés à chaque publication de ses chiffres d’utilisation. . L’une de ses fonctions les plus utiles, si nous sommes de gros utilisateurs, est celle qui nous permet catégoriser les discussions dans des dossiers. Classement pour les plus accros que nous pouvons faire de manière simple.

La classification des chats dans des dossiers est arrivée à Telegram dans sa version 6.0 et depuis lors, nous pouvons organiser des groupes de chats, afin que tout soit plus ordonné et localisable car nous pouvons également combiner cette pratique avec l’archive de chats inutilisés ou très anciens. Nous allons vous montrer comment le faire de manière simple afin que vous puissiez entrer dans une pratique très soignée pour garder le contrôle sur votre application.

Comment classer les discussions Telegram dans des dossiers

Les dossiers dans Telegram fonctionnent d’une certaine manière comme les libellés dans Gmail: ils vous permettent de catégoriser les chats afin que certains chats soient inclus dans l’un de ces dossiers au lieu d’avoir à rechercher le chat qui vous intéresse dans une liste interminable, comme cela se produit dans la grande majorité des applications de messagerie.

Les dossiers Telegram sont entièrement personnalisables, de sorte que vous vous pouvez choisir les chats inclus dans chacun, ainsi que le nom dudit dossier. Les dossiers ne sont pas exclusifs, de sorte que les chats inclus dans l’un peuvent également être inclus dans un autre. Pour commencer à utiliser des dossiers, vous devez d’abord les activer. Dans Telegram pour Android, la version qui nous concerne maintenant, il va falloir ouvrir le menu ‘hamburger’, le fameux menu ☰ et entrer dans la section de Réglages. Une fois à l’intérieur, nous localisons et accédons à un nouveau menu, celui de Dossiers.

Nous avons déjà localisé la section des paramètres dans laquelle les dossiers sont créés, nous allons donc en créer un. Le processus est simple et commence par cliquer sur Créer un nouveau dossier, et à ce moment Telegram nous demandera le nom de la table. Ne craignez pas car le nom pourrait être changé mille fois dans le futur.

Nous créons un dossier, le nommons et choisissons les discussions qui seront enregistrées à l’intérieur.

Avec le dossier déjà créé, il vous suffit de choisir les chats que nous avons déjà ouverts que nous allons inclure dans le dossier nouvellement formé. Ainsi, nous cliquons sur Ajouter des chats pour Telegram de nous montrer une liste avec des cases de sélection. Il suffit de décider, un par un, des chats à classer.

Une fois que nous avons sélectionné tous les chats que nous allons archiver, nous cliquons sur sauvegarder afin que le dossier apparaisse déjà comme actif dans notre application et que nous puissions l’utiliser normalement. Les dossiers seront placés en haut des chats et fonctionneront comme des menus imbriqués, il ne nous faudra donc pas plus de quelques minutes pour nous familiariser avec la nouvelle structure. Prêt, il n’y en a plus, vous pouvez répéter ce processus autant de fois que vous le souhaitez pour classer complètement votre Telegram.

