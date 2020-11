Les histoires Instagram sont arrivées sur Twitter: tout ce que vous devez savoir sur les flottes.

Écrit par Christian Collado

Le format d’histoires conçu par Snapchat a fini par se frayer un chemin parmi chacun des réseaux sociaux les plus célèbres d’aujourd’hui. Et bien qu’il ait fallu, Twitter n’a pas non plus été en mesure de résister à la mise en œuvre de ses propres histoires..

Ils s’appellent Flottes, et après une période d’essai, ils ont fini par atterrir sur les mobiles du monde entier grâce à une mise à jour de l’application de réseau social. Maintenant, ce format de histoires sur Twitter est désormais accessible à tous.

Que sont les flottes Twitter?

Grossièrement, Les flottes ne sont rien de plus que la forme que Twitter a dû adopter – parce que dire «copier» semble laid – Histoires de Snapchat et d’Instagram.

C’est une nouvelle fonction au sein du réseau social, qui permet publier du contenu éphémère qui disparaît après un certain temps, et que seuls nos adeptes peuvent voir.

Comme sur Instagram, WhatsApp et d’autres plateformes, Les flottes Twitter apparaissent dans un carrousel en haut de l’application, où les images de profil de chaque utilisateur, entourées d’un cercle bleu, indiquent que ces utilisateurs ont publié une nouvelle flotte.

Comment créer une flotte et la publier

Créer et publier une flotte Twitter c’est aussi simple que de créer une histoire Instagram ou un statut WhatsApp. Suivez simplement ces étapes:

Ouvrez l’application Twitter sur votre mobile. Pour créer une flotte, appuyez sur l’image de votre profil qui apparaîtra à gauche du carrousel Flottes, accompagnée du texte “Ajouter”. Choisissez le type de flotte que vous souhaitez créer: Texte, image dans la galerie, la photo ou la vidéo. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton “Flotte” en haut à droite.

Dans sa version initiale, l’éditeur Twitter Fleets Il n’est pas aussi avancé que l’éditeur Instagram Stories. Les commandes ne sont pas aussi précises et certains paramètres ou fonctions manquent.

Cependant, nous espérons que le réseau social mettra à jour l’application pour introduire mises à niveau de vos flottes pour offrir une expérience qui, au moins, est aussi bonne que ce que nous pouvons obtenir avec les histoires Instagram ou Snapchat.

6 choses que vous devez savoir sur les flottes

Ceux qui ne sont pas trop familiers avec le format de l’histoire ou qui ont commencé à utiliser des flottes pour la première fois doivent garder quelques points à l’esprit.

Durée des flottes: Comme sur Instagram, WhatsApp ou Snapchat, les flottes publiées durent 24 heures. Une fois ce délai écoulé, le contenu sera supprimé.Pouvez-vous mentionner d’autres personnes? Les flottes vous permettent de mentionner d’autres utilisateurs de Twitter. Pour ce faire, vous devez inclure un texte et mentionner l’utilisateur mentionné via son nom d’utilisateur suivi d’un “@”.Les tweets peuvent-ils être insérés dans les flottes? Des tweets peuvent être ajoutés aux flottes. Pour ce faire, appuyez sur le bouton «Partager» sur le tweet souhaité, et dans le menu des options appuyez sur «Partager sur une flotte».Faire taire les flottes des autres, est-ce possible? Si vous souhaitez empêcher les flottes d’une personne spécifique d’apparaître dans votre carrousel, il vous suffit de faire un appui long sur l’image de profil de cet utilisateur, et de toucher “Muet”. Ensuite, choisissez l’option “Mute Fleets”.Pouvez-vous interagir avec les flottes? Il n’est pas possible de retweeter ou d ‘«aimer» les flottes. Ils n’incluent pas non plus les réponses publiques, bien qu’il soit possible d’envoyer des réactions via des messages directs depuis Twitter.Et si votre compte Twitter est privé? Si vos tweets sont protégés, les flottes le seront aussi, et seules les personnes qui vous suivent pourront le voir. De plus, vous pourrez voir qui a visité vos flottes.

C’est tout ce que vous devez savoir sur les flottes. Comme vous pouvez le voir, l’expérience est sans aucun doute très similaire à celle des histoires d’Instagram, de WhatsApp et d’autres plateformes qui intègrent déjà cette fonction depuis longtemps. Par conséquent, il ne vous sera pas très difficile de vous familiariser avec eux.