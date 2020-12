Qu’est-ce qu’une vCard? Il s’agit d’une carte de visite virtuelle que nous pouvons joindre aux e-mails de notre compte Outlook. Par conséquent, cela peut nous être extrêmement utile. Alors on verra comment utiliser la fonction vCard dans Outlook.

Comment créer une vCard dans Outlook

Ensuite, nous allons voir toutes les étapes à suivre pour utiliser la fonction vCard dans Outlook de la manière la plus simple et la plus rapide possible.

La première chose que nous devons faire est d’entrer Outlook, puis cliquez sur l’icône “Contacts” pour commencer le processus de création de la vCard. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira où nous devrons cliquer sur “Fichier” dans le coin supérieur gauche de l’écran puis sur “Nouveau contact”.

Une autre fenêtre s’ouvre où nous allons sélectionner “Nouveau contact” puis nous allons cliquer sur “OK”. Maintenant, nous pouvons ajouter toutes les informations que nous voulons partager dans la vCard. Vous devez garder à l’esprit que toutes les données que vous ajoutez à la vCard seront partagées dans les e-mails où vous la joignez.

Par conséquent, il est important de ne pas partager d’informations que vous ne souhaitez pas que d’autres personnes voient. Une fois que vous avez terminé, il vous suffira de cliquer sur «Enregistrer et fermer».

Comment envoyer un fichier vCard dans Outlook

Nous allons ouvrir un nouvel e-mail et ajouter l’adresse e-mail à laquelle nous l’enverrons. Nous cliquons sur l’adresse du destinataire puis nous devrons cliquer sur l’icône du clip qui se trouve dans la barre d’outils. C’est l’icône pour joindre des fichiers.

Dans la fenêtre «Pièces jointes», nous devrons sélectionner «Joindre l’élément» puis «Carte de visite» pour accéder à «Autres cartes de visite». Vous devrez maintenant choisir la vCard que vous souhaitez importer et une fois que vous l’avez sélectionnée, il vous suffira de cliquer sur “OK”.

Comment importer un fichier vCard à partir d’un e-mail Outlook

Pour importer une vCard dans OutlookIl nous faudra cliquer sur la flèche à droite de la vCard en question pour afficher un nouveau menu dans lequel nous choisirons l’option «Ouvrir».

Lorsque nous le faisons, la vCard s’ouvre dans le menu “Contacts”. Maintenant, nous devrons le sauvegarder, nous allons donc cliquer sur “Enregistrer et fermer”.

Comment importer une vCard dans Gmail

Pour importer une vCard dans Gmail, ce que nous devons faire est d’ouvrir l’email et ensuite nous devrons cliquer sur l’icône en forme de flèche pointant vers le bas dans le fichier joint, qui devrait être au format .vcf.

Une fois téléchargé, nous devrons l’ouvrir et la fenêtre classique de Windows apparaît où elle nous demande avec quelle application nous voulons ouvrir ledit fichier.

Ici nous allons sélectionner “Outlook” qui nous permettra de l’importer directement dans nos contacts. Outlook se chargera d’ouvrir le menu des contacts, il ne vous restera plus qu’à cliquer sur «Enregistrer et fermer».

Partage-le avec tes amis!