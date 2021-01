Nous allons vous expliquer comment créer un code QR pour partagez votre mot de passe WiFi rapidement et facilement. Vous avez sûrement eu des invités à la maison et vous avez dû vous lever pour leur dire le mot de passe WiFi, au cas où vous ne le sauriez pas ou ne le noteriez pas. En utilisant un code QR, vous pouvez contrôler qui connaît le mot de passe et qui ne le sait pas, étant une méthode beaucoup plus rapide et comment.

Pour ce tutoriel, nous allons utiliser un outil appelé QiFi, qui nous permettra de créer un code QR de notre réseau WiFi gratuitement et facilement. En moins de cinq minutes, vous aurez votre QR créé, prêt à partager avec les invités de la maison.

Créez un code QR avec votre WiFi

La première chose à faire est d’accéder au site Web QuiFi. Une fois que nous avons accédé à cette page, nous n’avons qu’à remplir les données. Le premier champ qu’il nous demandera est le SSID, le nom de votre WiFi, celui qui apparaît lorsque vous allez vous y connecter, allez.

Les champs à remplir sont les informations relatives à votre WiFi: nom du réseau, type de sécurité et mot de passe. Ayez ces données sous la main pour créer le QR

Deuxièmement, vous devrez remplir la section Cryptage. C’est le type de cryptage utilisé par votre réseau WiFi. Il s’agit généralement de WPA / WPA2, mais vous pouvez toujours vérifier les paramètres WiFi de votre téléphone pour vérifier. Enfin, il nous demandera la clé: le mot de passe de notre réseau WiFi.

Prêt, une fois que nous avons rempli ces champs, nous pouvons cliquer sur «Générer», afin que le code QR soit généré automatiquement. Une fois que nous l’avons créé nous pouvons l’exporter, une option qui nous permettra d’enregistrer ce QR au format PNG, c’est-à-dire dans une image sans perte de qualité. Nous n’aurons plus qu’à partager cette clé avec nos amis pour qu’ils puissent se connecter au WiFi.

Comment lire ce code avec votre mobile

Pour pouvoir scanner ce code QR, si vous disposez d’un mobile actuel, il est fort probable que pas besoin d’installer une application tierce. Dans le cas des iPhones, ils ont tous un lecteur de code QR intégré à la caméra mobile, il vous suffit donc d’ouvrir la caméra, de pointer sur le QR et de le laisser lire. Dans le cas d’Android, nous vous recommandons de jeter un coup d’œil aux moyens les plus simples de lire QR sans installer d’applications, car il n’y a pas peu d’options pour les lire sans installer d’applications tierces.

Une fois que vous avez lu le code QR, le mobile ouvrira directement la section WiFi et vous pourrez accéder à notre réseau. Le mot de passe sera enregistré dans ce téléphoneAssurez-vous donc que le QR tombe entre les mains de quelqu’un en qui vous avez confiance. Avec cette méthode, vous pouvez partager le WiFi en quelques secondes, en envoyant une image à vos invités.

