La nouvelle version du système d’exploitation d’Apple est déjà parmi nous et nombreux sont ceux qui veulent savoir comment créer un lecteur d’installation amorçable de MacOS Big Sur et l’installer à partir de zéro.

Nous allons voir un guide complet afin que vous puissiez non seulement créer une unité d’installation amorçable de MacOS Big Sur. Sinon aussi pour que vous puissiez installer cette nouvelle version sur votre Mac et profiter de toutes les nouveautés et avantages qu’elle a à offrir.

Exigences précédentes

Pour mener à bien ce processus, il sera indispensable de disposer d’une clé USB avec au moins 16 Go de stockage. Ledit périphérique USB ne sera utilisé que pour cela, ce qui signifie que tout autre type de données qu’il contient sera supprimé.

Une autre chose dont nous allons avoir besoin est l’application d’installation MacOS Big Sur qui devrait être disponible dans l’App Store, il vous suffit de rechercher Big Sur. Quelque chose de très important est que le Mac sur lequel nous créons le programme d’installation et où nous allons installer cette nouvelle version doit être compatible avec Big Sur.

Comment créer un lecteur d’installation amorçable MacOS Big Sur

C’est assez simple et rapide créer un lecteur d’installation amorçable de MacOS Big Sur, nous devrons simplement suivre ces étapes:

La première chose que nous allons faire est de connecter la clé USB au Mac et de changer son nom en «Flash». En utilisant Spotlight, nous allons ouvrir l’application «Terminal». Nous devrons copier et coller la commande suivante: sudo / Applications / Install macOS Big Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume / Volumes / FLASH –nointeraction Après avoir collé la commande précédente, nous devons appuyer sur “Entrée”. Il nous demandera notre mot de passe Mac, à ce moment nous devrons l’écrire et appuyer sur ” Entrer “.

Ce serait tout, le processus peut prendre plusieurs minutes. Par conséquent, nous vous recommandons d’être patient. Vous pourrez également voir des indicateurs qui vous montreront la progression de la création de l’unité d’installation.

Comment installer MacOS Big Sur avec un lecteur amorçable

Nous sommes maintenant prêts à commencer le processus de Installation de MacOS Big Sur. Tout ce que nous avons à faire est d’éteindre complètement l’ordinateur et de connecter la clé USB. Pendant que nous maintenons la touche “Option” enfoncée, nous devrons allumer le Mac, jusqu’à ce que le menu apparaisse où nous devrons choisir le programme d’installation de Big Sur.

Ce que vous devez garder à l’esprit, c’est que les Mac équipés de la puce T2 ont besoin de l’option de démarrage externe pour être activée. L’activation de cette option est un processus très simple et tout ce que nous avons à faire est d’appuyer sur le bouton “Commande + R” après avoir éteint et rallumé le Mac.

Après cela, nous allons aller dans le menu «Utilitaires» puis «Utilitaires de sécurité de démarrage» et nous allons sélectionner l’option «Autoriser le démarrage à partir d’un support externe». Maintenant, nous redémarrons l’ordinateur et nous pouvons démarrer le processus.

