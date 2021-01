L’une des possibilités offertes par les téléphones d’aujourd’hui est de servir de source de données pour d’autres appareils aveugles. On parle d’ordinateurs portables, de tablettes, de véhicules, de téléviseurs … une grande variété qui regroupe équipement prenant en charge les réseaux 2,4 GHz mais aussi 5 GHz.

Dans le cas d’iOS, il est possible de distinguer le type de connexion que l’on souhaite faciliter. Cela peut agir comme un mur et empêcher les ordinateurs qui utilisent des réseaux 2,4 GHz de se connecter, mais d’un autre côté, améliorer la communication profiter de la vitesse plus élevée offerte par les réseaux 5 GHz. Un processus très simple en un clic dans le cas d’un iPhone 12 ou 12 Pro.

À pleine vitesse

Et c’est que créer un réseau avec notre appareil avec iOS qui prend en charge les réseaux uniquement à 5 GHz est possible à partir des paramètres généraux du système. Ouvrez simplement l’application “Réglages” sur notre iPhone et cliquez sur la section “Point d’accès personnel”.

À ce stade, nous verrons plusieurs options, telles que le nom que nous donnons au réseau, le mot de passe dudit réseau et en dessous d’un point avec le texte “Maximiser la compatibilité”. Dans cette section, nous devons désactiver “Maximiser la compatibilité”, ce que nous allons faire, c’est empêcher la création de réseaux 2,4 GHz auxquels des appareils compatibles peuvent être connectés.

Dans ce cas, l’iPhone 12 crée un réseau 5 GHz qui contrairement aux réseaux 2,4 GHz, offre une portée plus courte mais une vitesse sensiblement plus rapideIdéal pour tirer le meilleur parti des connexions 5G.

Cela dit, gardez à l’esprit que, comme ils avertissent Apple, “Si vous activez votre point d’accès personnel et que d’autres appareils s’y connectent, la connexion peut ralentir”, donc nous devons prendre en compte le type d’appareils qui vont être connectés.