Dans cet article, nous allons expliquer pourquoi il est important créer un réseau invitéSurtout maintenant que Noël approche à grands pas, et nous verrons étape par étape comment créer un tel réseau. Je vous rappelle qu’en plus de créer un réseau invité, nous pouvons également l’utiliser pour affiner notre Wi-Fi en suivant les conseils de cet article.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, voyons ce qu’est exactement un réseau invité: il s’agit une extension de notre connexion Wi-Fi établie en tant que réseau sans fil secondairea, et que vous pouvez travailler de manière totalement indépendante. Ceci est très important car cela signifie que ce réseau invité:

Il n’est pas lié à notre réseau Wi-Fi principal. Il travaille de manière autonome et se voit attribuer ses propres ressources. Il a un nom de réseau et un mot de passe distincts. Il peut avoir des paramètres différents de ceux de notre réseau principal.

Par exemple, nous pouvons créer un réseau invité qui a un nom de réseau visible et un mot de passe légèrement plus simple pour faciliter l’accès à nos visites, tandis que notre réseau Wi-Fi principal peut avoir des paramètres totalement différents (nom de réseau caché et mot de passe plus complexe et sécurisé).

Lors de la création d’un réseau invité, nous pouvons configurer un certain nombre de modèles différents et sélectionner différents paramètres qui nous aideront à le personnaliser et à l’ajuster pour offrir une bonne expérience utilisateur à nos clients, sans compromettre les performances ou la sécurité du réseau principal que nous utilisons.

Tous ces paramètres peuvent être configurés via le menu de notre routeur, donc les options dépendront de chaque modèle. Par exemple, dans une FRITZ! Box 7490, nous pouvons sélectionner des options aussi intéressantes que celles-ci de manière très simple:

Définissez des limites de temps, telles que la création d’un réseau invité avec un accès bloqué le matin. Nous pouvons également empêcher l’accès à certaines pages Web en créant une liste noire. Nous pouvons modifier cette liste à tout moment. Nous pouvons limiter la bande passante disponible pour le réseau invité, de sorte que l’impact de cela sur les performances de notre réseau principal finit par être minime.

Comment créer un réseau invité

Maintenant que nous avons une base claire, nous sommes prêts à entrer pour voir les étapes à suivre pour créer un réseau d’invités. C’est un processus assez simple, mais si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires et nous vous aiderons à les résoudre.

Gardez à l’esprit que le processus peut varier légèrement en fonction du routeur que vous utilisez, mais dans tous les cas ne doit pas aller au-delà des bases que nous allons voir ensuite.

Nous entrons dans l’interface de notre routeur. Pour ce faire, nous allons dans notre navigateur Web et entrons «Http://192.168.0.1/».

Nous accédons avec notre nom d’utilisateur et mot de passe, et recherchons l’option «créer un réseau invité». Il se trouve généralement dans la section sur paramètres avancés WLAN (Wi-Fi). Si nous ne pouvons pas le trouver, nous devons rechercher des options telles que “point d’accès” ou “réseau invité” au cas où nous trouverions une interface en anglais. Une fois que nous avons trouvé l’option correspondante, nous avons presque tout le travail effectué, nous n’avons que choisissez le nom et le mot de passe que nous voulons utiliser et voila, nous pouvons créer un réseau pour les invités. Notez que tous les routeurs n’offrent pas les mêmes options de personnalisation pour un réseau invité, mais vous pouvez les changer à tout moment sans avoir besoin de recréer un tel réseau.

Si nous voulons supprimer un réseau pour les invités, c’est très simple, il suffit de ressaisissez les paramètres de notre routeur et supprimez-le.

Contenu proposé par AVM FRITZ!