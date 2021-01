Voulez-vous protéger votre réseau WiFi domestique tout en permettant l’accès aux amis et à la famille qui vous rendent visite? Eh bien, il existe un moyen très simple d’atteindre les deux objectifs: créez simplement un réseau WiFi invité. Il est sûr, il vous permet d’accéder à Internet et vous pouvez le désactiver quand vous le souhaitez, également le contrôler comme bon vous semble.

Il existe de nombreuses façons de contourner le piège de la transmission du mot de passe WiFi de notre maison. Par exemple, nous pouvons changer le mot de passe momentanément pour que personne ne sache quel est le mot de passe habituel; il est possible de partager le réseau WiFi avec un code QR; bien que moins sécurisé, on peut également activer le bouton WPS juste assez de temps pour que les clients obtiennent une connexion Internet pour leurs mobiles; Et il existe un autre moyen beaucoup plus simple d’éviter tout inconvénient: créer un réseau WiFi invité. Voyons comment cela se fait.

Activez un réseau WiFi exclusif pour vos invités

Ce type de réseau se retrouve généralement dans les paramètres des routeurs les plus courants, ceux que les opérateurs livrent à leurs clients avec les contrats d’accès Internet (il est également courant dans le reste des routeurs). Si les amis et / ou la famille sont proches, il peut ne pas être important de partager le mot de passe du réseau habituel, mais c’est toujours plus pratique en avoir un spécifique pour les moments où nous avons des invités à la maison (avec leurs smartphones respectifs). Et, selon le routeur, il comprendra diverses options supplémentaires; comme la gestion de la bande passante ou le filtrage d’adresses MAC, par exemple.

Pour configurer le WiFi invité, procédez comme suit:

Entrez les paramètres de votre routeur en accédant à l’adresse IP du WAN (généralement 192.168.1.1). Entrez la configuration avec les données de votre routeur. Par défaut, ces données se trouvent sur un autocollant sous l’appareil (le mieux est que vous les changiez pour un mot de passe personnalisé). Accédez aux paramètres sans fil de votre routeur et recherchez quelque chose comme “Réseau d’invités“Votre routeur a probablement l’option spécifique dans le menu principal des paramètres.

Choisissez un nom de réseau (SSID), un mot de passe (doit être fort) et une méthode d’authentification (de préférence WPA2). Si les options permettent de bloquer l’intranet, nous vous recommandons de le cocher: de cette façon, les invités n’auront pas accès au reste des appareils connectés au réseau. Le mieux c’est que sélectionnez le réseau 2,4 GHz: est le plus compatible. De cette façon, vous vous assurez que tous les mobiles de vos invités peuvent accéder au WiFi. Une fois configuré, vous ne devez activer le réseau WiFi invité que lorsque vos amis et / ou votre famille viennent chez vous. Le reste du temps, vous devez le déconnecter pour éviter le problème qu’une personne non autorisée puisse se faufiler.

Configurer un réseau invité depuis l’application mobile du routeur

Le réseau WiFi invité est un excellent moyen d’offrir une connexion Internet sans les inconvénients d’ouvrir complètement la porte à la confidentialité du réseau. Nous serons en mesure de garder les mots de passe en sécurité, nous contrôlerons l’accès des nouveaux arrivants et nous aurons le commutateur avec lequel activer et désactiver ce réseau. Il est pratique de le configurer afin d’anticiper toute visite.

Partager Comment créer un réseau WiFi invité pour protéger la connexion principale et ses mots de passe