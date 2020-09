La meilleure façon de partager un grand nombre de fichiers est de les compresser. Le problème est que dans de nombreuses occasions, la personne qui les reçoit ne sait pas comment les décompresser. Pour ces cas, l’idéal est créer une archive auto-extractible sous Windows.

Peu importe si nous ajoutons des notes, si nous expliquons comment le faire. Quelque chose peut mal tourner et nous n’avons peut-être pas beaucoup de temps pour y faire face. Pour cette raison, l’idéal est créer une archive auto-extractible qui, d’un simple double clic, extraira rapidement tous les fichiers.

Ceci est encore plus important lorsque nous devons livrer des travaux assez volumineux qui sont constitués d’un nombre important de fichiers. Surtout s’ils doivent être commandés spécifiquement, nous ne pouvons pas laisser au hasard la compression des fichiers avec WinRAR, par exemple.

Ceci est résolu de manière assez simple: création d’un fichier compressé auto-exécutable. De cette façon, la personne qui le reçoit devra simplement double-cliquer dessus pour extraire les fichiers dans l’ordre que nous spécifions.

Windows dispose d’un outil intégré pour ce faire. Nous n’aurons donc absolument rien à télécharger et le meilleur de tous est qu’il est très simple d’utilisation.

Créer une archive auto-extractible dans Windows 10

Pour mener à bien ce processus, nous allons utiliser un outil qui est déjà inclus dans le système d’exploitation. L’outil en question s’appelle « J’exprime« Ce que nous allons exécuter en cliquant sur » Démarrer « puis en écrivant son nom.

L’application est en anglais. Cependant, il n’est pas du tout compliqué de l’utiliser, car il est assez basique.

Une fois que nous exécutons « J’exprime”Depuis le menu Démarrer de Windows. Une fenêtre s’ouvrira où nous pourrons créer un fichier autorun ou ouvrir un fichier déjà créé. Dans ce cas, nous sélectionnerons la première option, qui dit « Créer un nouveau fichier de directive d’extraction de segment« Et puis nous cliquons sur le bouton qui dit » Suivant « . Maintenant nous devrons entrer un titre pour celui auto-extractible que nous allons créer. Ensuite, nous devrons passer par »Invite de confirmation » et « Accord de licence« Vous n’avez pas besoin de faire très attention dans ce cas. Allons à la fenêtre »But du package« Où nous cliquons simplement sur le bouton »Ajouter”Pour ajouter les fichiers que nous allons inclure dans le package. Une fois terminé, cliquez sur « Suivant« Ensuite, nous trouvons la fenêtre »Afficher la fenêtre«Où il est pratique de laisser toutes les options telles qu’elles se présentent. Nous cliquons donc à nouveau sur « Suivant« .Dans « Fini MessegeVous pouvez tout laisser par défaut. Bien que si vous souhaitez qu’un message s’affiche une fois l’extraction de tous les fichiers terminée, vous pouvez sélectionner « Afficher Messege« Et entrez le message que vous souhaitez voir apparaître. Maintenant, une nouvelle fenêtre s’ouvre où nous devons enregistrer le fichier que nous allons créer. Pour finir, il faut cliquer sur »Suivant»Et le processus commencera.

Et voila, ce serait tout ce que vous avez à faire pour créer une archive auto-extractible. De cette façon, lorsque vous double-cliquez dessus, tous les fichiers en question seront extraits.

Partage-le avec tes amis!