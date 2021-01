Avec QR Code Maker, vous disposez d’un raccourci pratique qui vous permet créez des codes QR en quelques secondes et avec tout ce que vous voulez. Textes, adresses Web, contacts, événements et même réseaux WiFi: choisissez le contenu que vous souhaitez partager et cachez-le derrière un code QR.

Avec les raccourcis ou “ raccourcis ” d’iOS, vous pouvez créer de véritables merveilles: ce type d’automatisation vous permet de définir des alarmes au téléchargement de vidéos YouTube instantanément et sans installer d’applications supplémentaires. Vous pouvez même créer des QR codes à partir de zéro avec tout ce que vous voulez: adresses web, contacts, réseaux WiFi, textes cachés … Nous vous expliquons comment ce raccourci fonctionne et d’où l’obtenir.

QR Code Maker, un simple raccourci pour créer des codes QR

Le fonctionnement du raccourci est extrêmement simple puisqu’il suffit de le lancer depuis la couverture de ‘Mes raccourcis’ jusqu’à obtenir un code QR à partir de zéro et en très peu d’étapes. La programmation n’a pas besoin d’applications supplémentaires, elle se compose de 39 instructions, elle vous permet de créer un code QR entre six catégories différentes et ensuite vous pouvez facilement le partager pour que quiconque puisse le scanner. Le processus est automatique et guidé.

QR Code Maker, nom de la programmation, est un raccourci qui n’est pas disponible dans la bibliothèque de «raccourcis» d’iOS. Ceci implique que vous devrez autoriser l’inclusion de “ raccourcis non fiables ”; Autant le créateur de code QR n’est pas peu sûr, il s’agit d’une limitation imposée par Apple sur ses appareils.

Pour créer vos QR sur iOS et sans applications, effectuez simplement le processus suivant:

Tu dois accepter l’installation de raccourcis malveillants. Pour ce faire, allez dans les paramètres de votre iPhone, entrez «Raccourcis» et activez l’option susmentionnée, «Raccourcis non fiables». Cela empêche l’installation de «raccourcis» en dehors de la galerie d’applications.

Il est impératif d’activer les raccourcis malveillants. Cela ne signifie pas que QR Code Maker n’est pas sécurisé. Accédez à la page de raccourcis avec votre appareil iOS et installez-le. Une fois installé (la carte QR Code Maker apparaîtra dans “ Mes raccourcis ”), appuyez sur le bouton et choisissez le code QR que vous allez créer: lien web, envoyer un message, envoyer un e-mail, ajouter un contact, partager un événement ou partager un réseau WiFi. Le raccourci vous demandera d’insérer les informations que le futur code QR masquera. Cliquez sur OK après l’avoir inséré et le QR sera généré. Selon le type de contenu, vous devrez effectuer plus d’étapes, comme dans le cas du réseau WiFi: vous devez choisir le nom du réseau ainsi que le mot de passe. Une fois le code créé vous pouvez le partager avec l’icône du haut: Choisissez si vous souhaitez l’envoyer à un contact ou l’enregistrer dans la pellicule photo, par exemple.

QR Code Maker offre un moyen très simple, rapide et confortable de créer des codes QR. De plus, vous pouvez également masquer les petits textes afin que n’importe qui ne puisse les lire que s’ils révèlent le contenu à l’aide de la caméra: insérer les mots dans l’option d’adresse Web.

