L’année se termine, et c’est certainement à oublier. Mais c’est aussi faire le point, et comme toujours, les réseaux sociaux sont le meilleur résumé qui existe pour nous faire voir à la fois globalement et individuellement comment s’est déroulée notre année. Et l’un de ceux qui n’échouent pas ces jours-ci est Instagram avec son Top Nine.

Top Neuf 2020 Instagram

Depuis quelques années, il est normal de voir sur Instagram un post-résumé avec vos 9 publications les plus marquantes, celles qui ont reçu le plus de «likes» et les plus appréciées de vos followers. En fait, si vous avez un compte IG, vous avez sûrement déjà vu plusieurs de vos contacts publier ce contenu. Un résumé rapide si vous savez où chercher sur Internet.

Dans ce cas, nous vous avisons que votre meilleure option est le site TopNine, qui vous propose le service de suivi de vos publications depuis 2016. Cela fonctionne très simplement, puisqu’il vous suffit de saisir ce lien, de saisir le nom d’utilisateur depuis votre compte Instagram et attendez les algorithmes web génèrent votre top 9 de l’année. Si votre compte est public, rien de plus n’est nécessaire, mais si votre profil est privé, vous devrez vous connecter à TopNine.

Dans quelques secondes vous aurez une image – mosaïque avec les vignettes des 9 messages les plus importants, avec le nombre de “ j’aime ” de chacun, le nombre total de “ j’aime ” que vous avez reçus en 2020, le nombre de publications que vous avez téléchargées et même le nombre moyen de “ j’aime ” que chaque message a reçu. Le web vous offrira le partagez votre top 9 sur les réseaux sociaux et les applications de type WhatsApp, vous donnant également la possibilité de choisir entre différents cadres pour la photo – résumé.

Aussi dans l’application mobile

TopNine dispose également d’une application mobile pour faire exactement la même chose, au cas où vous ne voudriez pas utiliser sa version de navigateur. Choisissez simplement le système d’exploitation que vous utilisez, installez-le et suivez les mêmes étapes. L’avantage est que vous pouvez publier votre top dans vos histoires Instagram plus directement, et également le sauvegarder, bien qu’avec un filigrane car il s’agit de la version gratuite.

Télécharger TopNine Android

Télécharger TopNine iOS