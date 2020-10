La pandémie a poussé les entreprises à repenser leurs mesures de sécurité. L’industrie hôtelière est l’un des secteurs les plus touchés et ils se sont non seulement adaptés aux mesures actuelles avec des horaires, mais aussi à la manière de promouvoir leurs produits. C’est là qu’intervient le code QR, un élément que tout téléphone mobile peut lire pour révéler les informations qu’il contient. Si vous voulez savoir comment générer le vôtre, nous allons vous dire comment créer votre propre code QR.

Qu’est-ce qu’un code QR et à quoi sert-il?

Pour commencer, les acronymes des codes QR sont la clé de leur utilisation. En anglais, ils répondent aux mots ‘Réponse rapide‘ou réponse rapide. Il peut être simplement décrit comme un lien Internet sous forme physique, imprimé dans une langue qu’une machine peut lire. Pour que cela fonctionne, vous avez besoin d’une application sur votre smartphone capable de lire ces graphiques. Google Lens est l’un d’entre eux, bien que si vous avez l’application Google, vous pouvez l’utiliser sans la télécharger et économiser de l’espace.

Nous vous avons déjà indiqué son rôle dans la définition précédente: il sert de lien vers Internet. De cette façon, c’est simple placez un code QR qui vous renvoie directement à une page Web que vous pouvez voir dans votre navigateur. De plus, ces dernières années, des applications de messagerie telles que WhatsApp ou Messenger ont intégré cet outil pour partager des contacts entre des utilisateurs physiquement proches, ce qui accélère considérablement le processus.

Comment créer votre code QR

Maintenant que tu sais ce que c’est, Nous vous expliquons comment générer votre code QR. La bonne chose à ce sujet est que vous pouvez le faire gratuitement si vous visitez l’une des pages que nous allons présenter ci-dessous. Le premier est es.qr-code-generator.com, un outil très polyvalent avec plusieurs façons de personnaliser votre propre code. Le premier est que tu peux monter quoi que ce soit, que ce soit une carte d’identité, un compte Twitter, un fichier PDF, une application… Y compris des liens vers une page Web. Le code est généré automatiquement et vous pouvez ensuite encadrer le code, votre logo ou changer la forme et la couleur. Ensuite, il vous suffit de le télécharger dans le format souhaité, que ce soit JPG ou vectoriel.

L’autre site Web que vous pouvez également utiliser est Unitag.io, qui vous permet également de personnaliser les couleurs que le code portera, les images internes et la conception externe du code. Comme dernière recommandation, nous avons le QR Generator, qui est beaucoup plus facile à utiliser et où vous aurez votre code QR instantanément. Bien sûr, les capacités de personnalisation sont plus limitées, la conception ultérieure sera donc de votre responsabilité.