Roblox a beaucoup d’univers virtuels disponibles et l’un d’eux est les cartes Obby. Vous pouvez donc créer votre propre Obby et en tirer le meilleur parti.

Saviez-vous que Roblox a des cartes Obby? Nous vous montrons l’astuce pour créer votre propre Obby dans Roblox et ne pas mourir en essayant.

Roblox est un jeu vidéo qui a captivé le communauté de joueurs, principalement aux plus jeunes.

Et ce n’est pas pour moins, leur système multiplateforme et les exigences minimales vous permettent d’en profiter, que ce soit sur PC, téléphones mobiles et Xbox One de manière totalement gratuite.

L’une des choses les plus attrayantes à propos de ce titre est qu’il contient des centaines de mondes virtuels avec tous les genres, et il y en a un en particulier qui se démarque des autres, «Obby».

Si vous voulez savoir de quoi il s’agit, à quoi il sert et le meilleur de tous comment créer votre propre Obby sur Roblox, ne t’en fais pas.

Dans cet article, nous allons vous montrer tout ce dont vous avez besoin pour apprendre les bases et en même temps améliorer vos niveaux de concentration.

Qu’est-ce qu’un Obby et à quoi sert-il?

Que vous soyez ou non débutant en Roblox, ces concepts peuvent vous intéresser. Obby c’est un style de carte qui fait référence à parcours d’obstacles où il est nécessaire d’utiliser votre courage, votre motricité, votre concentration et votre intelligence pour terminer et atteindre la fin.

La partie positive est que vous pouvez passer autant de temps que vous le souhaitez car il n’y a pas de laps de temps et si vous perdez votre vie en chemin, vous pouvez facilement commencer une nouvelle carrière depuis le point de contrôle.

L’inconvénient est qu’il arrive un moment où les obstacles deviennent plus difficiles pour terminer, vous faisant mourir encore et encore.

Ces types de cartes comprennent généralement des sauts, des montées, des énigmes, des trampolines, entre autres. Et étant donné les options illimitées qui existent à l’intérieur Roblox, Beaucoup de ces Cartes de style Obby ils ont des thèmes surprenants dignes d’admiration.

Étapes à suivre pour créer votre Obby

Dans Roblox Il est possible de créer n’importe quel jeu de votre choix à l’aide de l’outil de création Roblox Studio.

Cependant, l’important est que ce soit un monde visuellement attrayant, intéressant, amusant et le meilleur de tous, très bien structuré pour attirer beaucoup de monde.

Si vous voulez apprendre à créer un Obby Vous devez savoir que vous devez d’abord installer Roblox Studio, deuxièmement, gardez à l’esprit que la procédure est entièrement gratuite et que vous n’aurez pas besoin d’acheter Roblox pour le faire.

Mais pour le poster sur Roblox Il sera nécessaire d’acquérir un abonnement Premium, alors seulement vos amis pourront le voir et commencer à jouer.

Maintenant, voici les étapes à suivre pour créez votre propre Obby sur Roblox:

Ouvrir le modèle Obby

Studio Roblox a différent modèles prédéfinis, vous pouvez ainsi démarrer votre projet sur l’un d’entre eux.

Dans le menu des modèles, il y a un Obby appelé, que vous pouvez ouvrir pour avoir une idée de ce que vous allez faire.

Lancez l’application Roblox Studio, puis cliquez sur le bouton “Nouveau” situé dans le coin supérieur gauche. modèle appelé Obby et cliquez sur sa case.

Ajouter et déplacer des pièces

Lors de l’accès au escouade obby montrera un série de blocs, ce sera le parcours du combattant qu’ils devront franchir sur la carte.

Dans ce cas, ce que vous devez faire est de lui donner votre touche personnelle, pour cela vous devrez ajouter ou supprimer certains blocs.

Sélectionnez l’onglet “Modèle” situé en haut et cliquez sur l’icône “Pièce” ou “Partie”Il insérera automatiquement une pièce avec différentes lignes classées par couleurs (rouge, bleu et vert). Cela déterminera la direction que vous souhaitez donner à la pièce, soit vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

Ancrer la pièce

Si vous êtes sûr que le pièce ajoutée ou modifiée va à cet endroit, il faut l’ancrer et éviter ainsi de le déplacer par accident.

Pour le faire, suivez ces étapes:

Localisez l’option “Ancre” en haut au centre et cliquez dessus. Il est à noter que vous devez avoir préalablement sélectionné la pièce que vous allez ancrer.

Échelle les pièces

Le redimensionnement des pièces est possible dans le Délinquance à Obby, pour que vous puissiez l’allonger horizontal Vertical ou si vous préférez réduire sa taille.

Tout d’abord, sélectionnez la pièce que vous souhaitez modifier en suivant ces étapes:

Cliquez sur l’option “Échelle” situé en haut à gauche, il affichera des cercles colorés (rouge, bleu et vert) pour modifier la pièce à votre guise.

Faire pivoter la pièce

Choix de faire pivoter la pièce fonctionne de la même manière que l’option grimper et bouger, assurez-vous que la pièce que vous allez faire pivoter est sélectionnée.

Cliquez sur l’outil “Tourner” Situé dans la partie supérieure gauche, la pièce montrera des cercles autour d’elle dans les couleurs rouge, bleu et vert. De cette façon, vous pouvez faire pivoter la pièce selon la carte que vous avez en tête.

Ajouter d’autres pièces

Bien sûr, vous pouvez ajouter différents types de figures géométriquesCela rendra la carte beaucoup plus intéressante et attrayante pour vos amis.

En haut au centre se trouve l’outil “Partie”. Cet outil présente un menu déroulant, cliquez dessus, une fois les alternatives affichées, cliquez sur la figure souhaitée et placez-la si nécessaire.

Tester la carte

Pour aller tester la carte il faut exécuter, ce n’est qu’ainsi que vous pouvez garantir votre bonne performance.

Pour ce faire, procédez comme suit:

Cliquez sur l’option “Jouer” situé en haut à gauche, ou vous pouvez également activer directement le Touche F5.Pour arrêter la simulation, activez le Touches Maj + F5.

Publier la carte

Une fois que vous avez terminé et appliqué tous les corrections à votre carte, la prochaine et dernière étape est publier votre création sur Roblox.

Il est important de préciser qu’une fois publié, vous pouvez également effectuer des mises à jour et des modifications autant de fois que vous le souhaitez.

Cliquez sur l’option “Fichier” puis cliquez sur “Publier sur Roblox”Remplissez chacun des formulaires et cliquez sur “Créer”.

Comme vous le verrez, créer une carte Obby avec Roblox Studio C’est très simple et la plateforme vous offre d’excellents outils pour repartir de zéro.

